Проверка рыбы на новосибирских предприятиях привела к возбуждению 372 дел

На 356 предприятиях Новосибирской области проведена проверка безопасности пищевой продукции. Под пристальное внимание попали рыба всех видов обработки, балычные изделия, рыбные полуфабрикаты, икра, морепродукты, рыбные консервы.

Как уточнили ИА REGNUM в новосибирском министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства, комиссия которого подвела итоги проведенных уполномоченными органами проверок, контрольно-надзорными мероприятиями было охвачено 356 объектов, осуществляющих производство, хранение и реализацию указанной продукции, в том числе 23 перерабатывающих предприятия, три объекта оптовой торговли, 305 объектов розничной торговли, четыре объекта с целью их аттестации для включения в реестры Таможенного союза и третьих стран, один объект по хранению рыбы.

Были проведены 102 рейда по пресечению торговли в неустановленных местах, в ходе которых выявлено 35 мест несанкционированной торговли. Лаборатория управления Роспотребнадзора исследовала 554 пробы по санитарно-химическим показателям, из них одна проба (0,18%) не отвечала требованиям; 254 пробы по микробиологическим показателям, из которых не отвечали требованиям шесть проб (2,3%); 487 проб по физико-химическим показателям, из них 21 проба (4,3%) не соответствовала требованиям по содержанию глазури и фосфатов.

В испытательный центр ФБУ «Новосибирский ЦСМ» поступило 50 образцов рыбной продукции для проведения испытаний на соответствие требованиям нормативных документов по безопасности и качеству. По результатам испытаний три образца не соответствовали требованиям нормативных документов (6% от представленных образцов продукции).

Специалистами государственной ветеринарной службы проведено 17,7 тыс. лабораторных исследований рыбы и рыбопродуктов (микробиологических, органолептических, биохимических, на паразитарную чистоту), из них в 213 (1,2%) случаях выявлены положительные результаты. По результатам проведения ветеринарно-санитарной экспертизы приостановлена реализация 443 т рыбы и рыбопродуктов, из них направлено на обезвреживание 19,5 т, на техническую утилизацию — 0,18 т. Специалистами управления Россельхознадзора проведено 14 рейдов в места несанкционированной торговли на территории города Новосибирска и автомобильных трассах Новосибирской области. В результата снято с реализации 145 кг рыбы без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов.

При контроле за ввозом на территорию Новосибирской области рыбы и рыбопродукции (при внутрироссийских перевозках) выявлено 30 нарушений правил перевозки подконтрольных госветнадзору грузов.

В итоге, по результатам проведенных мероприятий по контролю выдано 42 предписания об устранении нарушений, возбуждено и рассмотрено 372 дела об административных правонарушениях, направлено на рассмотрение в суды 35 протоколов, в том числе 26 протоколов ареста рыбы и рыбной продукции, запрещено использование по назначению 560 т рыбы мороженой (направлена на промышленную переработку), снято с реализации 614 кг рыбы и рыбной продукции.