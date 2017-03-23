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14:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Подано заявление о банкротстве нефтяной компании «Риф»

Арбитражный суд Пермского края принял к рассмотрению заявление ООО «Природа-Пермь» о признании несостоятельным ООО «Энергетическая компания “Риф”».

Источник: Reuters

Ранее в январе этого года арбитражный суд выдал исполнительный лист на взыскание с компании «Риф» 327 тыс. руб. в пользу общества «Природа-Пермь». Эта сумма осталась непогашенной перед кредитором в разрез графика мирового соглашения, заключенного в сентябре 2016 года. Общая сумма задолженности, образовавшаяся в результате неоплаты услуг по транспортировке и приему отходов с целью их дальнейшего обезвреживания, оценивалась в 1,5 млн руб.

ООО «Энергетическая компания “Риф”» основано в 2002 году, основной профиль деятельности — производство сырой нефти. В 2004 году предприятие получила право добычи нефти на четырех месторождениях, расположенных в границах Чусовского района: Мутнинском, Верхнечусовском, Луживском и Копалинском. Добыча нефти, по данным «Ъ», велась на двух месторождениях — Мутнинском и Луживском. 100% долей ООО «Энергетическая компания “Риф”» с апреля 2014 года принадлежит «Дальпромсинтез» (Удмуртия). Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи в 2015 году составила 140 млн руб., чистый убыток — 62 млн руб.

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