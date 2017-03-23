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14:23 (мск), источник: Om1.ru

Москвичи похвалили Омскую область за капремонт домов

В каждом субъекте РФ были созданы региональные операторы сроком до 30 лет. В омском регионе оказались одни из самых лучших показателей по сборам взносов с жильцов.

Сегодня, 23 марта, на Большом Сибирском конгрессе заказчиков и поставщиков, проводимом в Омске, выступила исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов Анна Мамонова.

 — Это одна из самых масштабных реформ, которая сейчас переживает становление. На сегодня можно сказать, что система работает. И показатели говорят, что люди не задают вопросы, зачем эта система нужна, а спрашивают — как она работает, — начала выступление Мамонова.

Она рассказала, что по работам, касающимся капитального ремонта, в 80 тысячах случаев решения по объемам, срокам, согласованию стоимости принимались собственниками и в 50 тысячах — муниципалитетами. Общий объем работ исчисляется 151 млрд рублей, из которых 46 млрд — ремонт крыш, 2,8 — подвалов, 1,8 — фундаментов. Чаще всего, как отметила спикер, выбирается ремонт инженерных сетей и кровель.

Вместе с тем вскрылись и проблемы: недостаточно организаций, которые могли бы охватить весь объем работ по капремонту, есть недостатки в планировании субъектами, из-за отсутствия предельной стоимости работ собственники просят включить в смету любые недочеты, что опять же отпугивает подрядчиков от работы с жильцами.

Анна Мамонова, исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (Москва):

 — Общая стоимость работ, проведенных в прошлом году, составила 107 млрд рублей. Это на 17% меньше более ранних показателей — в целом по стране идет снижение стоимости работ. Средний размер взносов равен 6,28 рубля. Он низкий и позволяет собрать средства только на минимальный ремонт. На 1 января 2017 года начислено 166 млрд взносов, собрано — 142 млрд. На 0,83% увеличилась собираемость и в среднем по субъектам составила 85%. Мы оцениваем это как успех: люди видят качество ремонта. В 15 субъектах процент сборов более 90, в том числе в Омской области. Регион среди передовиков по сбору средств. Наоборот, низкие показатели отмечаются на Кавказе.

Она уточнила, несмотря на небольшой процент выполнения плана, Омск вошел в десятку регионов, где самые большие объемы. Однако здесь же можно вспомнить, как глава федерального Минстроя Михаил Мень раскритиковал темпы работ в регионе, хуже других справившемся с планом.

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