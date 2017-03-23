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14:25 (мск), источник: Volga News

Жители региона смогут оплачивать взносы за капремонт без банковской комиссии

В крупнейших финансовых учреждения региона можно оплатить взносы на капитальный ремонт без банковской комиссии, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

Теперь жители региона смогут оплачивать взносы на капитальный ремонт без банковской комиссии в отделениях «Почты России» (УФПС Самарской области — филиал ФГУП «Почта России») и ПАО «Сбербанк».

Также без комиссии обслуживают в ОАО КБ «Солидарность», ООО «Земский банк», ЗАО «Национальные кредитные карточки», МУП городского округа Чапаевск «Городской расчетный центр», ООО «ПСМТ» (QIWI), АККСБ «КС БАНК» (ПАО), ПАО «Межтопэнергобанк», небанковская кредитная организация «МОНЕТА. РУ».

Напоминаем, что оплату взносов на капремонт необходимо производить до 20 числа месяца, следующего за расчетным. Своевременная оплата взносов гарантирует реализацию региональной программы по капремонту в полном объеме.

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