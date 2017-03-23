Жители региона смогут оплачивать взносы за капремонт без банковской комиссии

Теперь жители региона смогут оплачивать взносы на капитальный ремонт без банковской комиссии в отделениях «Почты России» (УФПС Самарской области — филиал ФГУП «Почта России») и ПАО «Сбербанк».

Также без комиссии обслуживают в ОАО КБ «Солидарность», ООО «Земский банк», ЗАО «Национальные кредитные карточки», МУП городского округа Чапаевск «Городской расчетный центр», ООО «ПСМТ» (QIWI), АККСБ «КС БАНК» (ПАО), ПАО «Межтопэнергобанк», небанковская кредитная организация «МОНЕТА. РУ».

Напоминаем, что оплату взносов на капремонт необходимо производить до 20 числа месяца, следующего за расчетным. Своевременная оплата взносов гарантирует реализацию региональной программы по капремонту в полном объеме.