Небольшой сквер на пл. Маркса планируют вместо пустыря

Мэр города сегодня вновь вернулся к теме обустройства площади Маркса. Напомним, что накануне 21 марта в эфире радиостанции «Городская волна» он сообщил, что участок земли на площади Маркса, который примыкает к улице Ватутина и долгие годы был обнесен высоким забором, может стать зеленой зоной среди многочисленных торговых центров.

«На площади Маркса в ее нынешнем состоянии простора для архитектурной фантазии не так уж много, — посетовал мэр. — Есть объективная данность, с которой необходимо считаться. И, прежде всего, учитывать, что законодательство защищает собственников. Там у нас многие земли и объекты находятся в собственности, а не в аренде. А тот участок, который был в аренде, моим решением освобожден. Снесен “знаменитый” забор за входом в станцию метро Карла Маркса, и никакого строительства здесь уже не предполагается».

Мэр сообщил, что на территории, освобожденной от забора, предполагается создать зеленую зону — сквер или парк. Над решением этого вопроса сейчас работают проектанты и администрация Ленинского района.

Небольшой сквер крайне актуален для торговой зоны левобережья.

«По всем остальным объектам и в целом по концепции площади Маркса идет аналитическая работа, несколько вариантов мы уже рассматривали, — пояснил глава города. — Но цельное впечатление, к сожалению, пока не складывается. Единственное, что я услышал — “торговый кластер”. Можно как угодно к этому относиться, но так объективно сложилось, что на этой площади много торговых организаций, причем довольно масштабных, что предполагается, и не надо ожидать, что мы их все уберем — этого не будет. Есть некие объективные реалии, и на их основе надо принимать решение. Готового решения пока нет».