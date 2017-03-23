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14:34 (мск), источник: Югополис

Стало известно, какие дороги будут отремонтированы в Краснодаре в первую очередь

В бюджет города поступило более 2 млрд рублей, эти средства запланированы на приведение в порядок более 70 километров городских дорог.

Источник: Югополис

Средства уже поступили в городской бюджет, изменения были приняты на заседании городской Думы Краснодара.

— На ремонт дорог один миллиард рублей выделяет федеральный бюджет, 900 миллионов — краевой и 100 миллионов — наше софинансирование. На эти средства мы сможем привести в порядок более 70 км городских дорог, — сообщил мэр города Евгений Первышов.

Как пояснили в департаменте строительства администрации Краснодара, готовится соглашение с краевым министерством транспорта и дорожного хозяйства, в нем будет определен перечень участков дорожной сети, которые будут отремонтированы в этом году.

Предполагается, что в первую очередь будут отремонтированы участки ул. им. Шевченко, Уральской, им. Комарова, Березанской, им. Чкалова, Воронежской, ряд дорог в Пашковском жилом районе, в станице Старокорсунской.

В 2018 году планируется привести в порядок 43 участка городских дорог на общую сумму 1,908 млрд рублей. Программа рассчитана на 2017−2025 годы.

В доходную часть бюджета города на текущий год также включены краевые субсидии на лекарственное обеспечение горожан, проведение ЕГЭ, работы по газоснабжению.

Ранее «Югополис» сообщал о том, что губернатор Кубани ужаснулся, проехав по краснодарским дорогам.

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