Власти Москвы потратят 300 млн рублей на разгон облаков к праздникам

Разгонять облака в праздничные дни над Москвой будут до 10 самолетов Ан-12, Ан-26, Як-42 или их эквиваленты, говорится в госконтракте, опубликованном на сайте. Самолеты обеспечат хорошую погоду над Москвой с помощью гранулированной кислоты, жидкого азота и порошкообразного реагента.

В 2016 году работы по метеозащите Москвы 1 мая, 9 мая, 12 июня и в День города власти оценили в 346 млн рублей. В 2015 году разгон облаков над городом 9 мая, 24 мая (День славянской письменности и культуры), 12 июня и в День города был оценен почти в 430 млн рублей. В 2014 году на метеозащиту столицы 9 мая, 12 июня и в День города выделялось 182 млн рублей.