Вице-премьер Башкирии рассказал, какие дороги и трассы отремонтируют в 2017 году

В этом году региональные и федеральные дорожники планируют отремонтировать 267 километров дорог в Башкирии. Речь идет как об участках трасс, так и о дорогах регионального направления.

Так, в списке объектов, которых отремонтируют в 2017 году: дорога от М7 до Нефтекамска, дорога в сторону Павловки, чишминское направление от трассы М5 до Чишмов, участок от Подымаловской развязки, горный участок в сторону Белорецка.

— Поддержали нашу просьбу и в Минстрое России. Благодаря сотрудничеству с министром транспорта Соколовым, в 2017-м будут отремонтированты самые сложные участки федеральных трасс, — заявил на пресс-конференции вице-премьер правительства региона Ильяс Муниров.

Ремонт будет произведен на участках дорог Уфа — Оренбург, от 27 до 37 км, от 55 до 65 км и на границе с Оренбургской областью, федеральная трасса М-5 на Буздякском участке и М-7 с 1310 по 1321 километр.

На ремонт дорог в Башкирии выделено более 9 млрд. рублей.