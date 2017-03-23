Белорусский АПК на треть увеличил экспорт
На 400 миллионов долларов продали за рубеж своей продукции предприятия Минсельхозпрода за два первых месяца года.
На 400 миллионов долларов продали за рубеж своей продукции предприятия Минсельхозпрода за два первых месяца года.
Это на 36 процентов превышает результат аналогичного периода 2016-го. Успех достигнут, несмотря на препятствия, чинимые экспорту наших
По словам заместителя начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Тамары Усачевой, на увеличение экспорта повлияли два фактора — рост цен и поиск дополнительных рынков сбыта. В России, куда поставляется львиная доля продуктов, сливочное масло за год подорожало в полтора раза, сыры — на 15 процентов. Одновременно на карте внешних поставок молочных заводов и мясокомбинатов появились 6 новых стран.
По экспорту молочных продуктов маленькая Беларусь сегодня на пятом месте в мировом рейтинге, а по сливочному маслу и сухой сыворотке — на третьем.