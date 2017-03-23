Белорусский АПК на треть увеличил экспорт

Это на 36 процентов превышает результат аналогичного периода 2016-го. Успех достигнут, несмотря на препятствия, чинимые экспорту наших мясо-молочных продуктов со стороны Россельхознадзора.

По словам заместителя начальника главного управления внешнеэкономической деятельности Минсельхозпрода Тамары Усачевой, на увеличение экспорта повлияли два фактора — рост цен и поиск дополнительных рынков сбыта. В России, куда поставляется львиная доля продуктов, сливочное масло за год подорожало в полтора раза, сыры — на 15 процентов. Одновременно на карте внешних поставок молочных заводов и мясокомбинатов появились 6 новых стран.

По экспорту молочных продуктов маленькая Беларусь сегодня на пятом месте в мировом рейтинге, а по сливочному маслу и сухой сыворотке — на третьем.