Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Эпоха терактов: как не превратиться в жертву страха
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Теща Вороненкова объяснила, почему он заслуживал смерти - СМИ
В ДНР предрекли возврат Украины к границам 1917 г.
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
Эпоха терактов: как не превратиться в жертву страха
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
14На восток США обрушилась снежная буря
13Теракт в центре Лондона
8Пустыня в цвету
17:41 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Больше миллиарда рублей направят на газификацию Ростовской области

Ростовская область станет богаче на 60 крупных газопроводов. В этом году на эти цели будет направлено более миллиарда рублей.

Уже через 3−4 года газ будет у 95-ти процентов населения региона, это очень внушительные цифры в рамках всей страны. В Ростове-на-Дону прошло заседание рабочих групп Южного федерального округа.

В центре внимания находится голубое топливо. Насколько газифицированы регионы Южного федерального округа, обсудили на заседании рабочей группы. Одна из участниц встречи — Ростовская область. Её достижения были озвучены в докладе местных властей.

«Процент газификации в области достаточно высокий, даже по меркам России — порядка 87 процентов. Благодаря работе “Газпрома” и правительства Ростовской области процент газификации увеличивается. С 2011 года процент увеличился на на 11,3 процента», — прокомментировал министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.

В этом году на реализацию программы газификации Дона будет направлено более миллиарда рублей. На него планируется построить еще 60 крупных газопроводов. Однако и это еще не все.

«Мы хотим, чтобы все было сделано в максимально сжатые сроки. Надеюсь, что до 2020 года газификация достигнет такого уровня, что уже не будет стыдно. Планируем перешагнуть черту в 90 процентов, и будем стремится к 95-ти. 100 процентов, скорее всего, невозможно добиться, потому что появляются новые объекты и новые подключения», — рассказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.

В заседании участвовали представители Крыма, Адыгеи, Севастополя, Калмыкии, Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской области. А возглавил работу Максим Лобанов — представитель Минэнерго России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Накануне тура из-за инсульта знаменитый певец лишился речи
Убийца Вороненкова умер в больнице
Самойловой предложили участвовать в «Евровидении» дистанционно
Трамп назвал нечестными репортажи о его «связях» с Россией
Медведев назначил Козлова и.о. главы РАН вместо Фортова
Forbes назвал самые надежные банки в России
Автомобиль пытался въехать в толпу на улице в Антверпене
Медведев опроверг слова Путина о своей болезни
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки этого образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь