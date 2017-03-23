Больше миллиарда рублей направят на газификацию Ростовской области

Уже через 3−4 года газ будет у 95-ти процентов населения региона, это очень внушительные цифры в рамках всей страны. В Ростове-на-Дону прошло заседание рабочих групп Южного федерального округа.

В центре внимания находится голубое топливо. Насколько газифицированы регионы Южного федерального округа, обсудили на заседании рабочей группы. Одна из участниц встречи — Ростовская область. Её достижения были озвучены в докладе местных властей.

«Процент газификации в области достаточно высокий, даже по меркам России — порядка 87 процентов. Благодаря работе “Газпрома” и правительства Ростовской области процент газификации увеличивается. С 2011 года процент увеличился на на 11,3 процента», — прокомментировал министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.

В этом году на реализацию программы газификации Дона будет направлено более миллиарда рублей. На него планируется построить еще 60 крупных газопроводов. Однако и это еще не все.

«Мы хотим, чтобы все было сделано в максимально сжатые сроки. Надеюсь, что до 2020 года газификация достигнет такого уровня, что уже не будет стыдно. Планируем перешагнуть черту в 90 процентов, и будем стремится к 95-ти. 100 процентов, скорее всего, невозможно добиться, потому что появляются новые объекты и новые подключения», — рассказал министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов.

В заседании участвовали представители Крыма, Адыгеи, Севастополя, Калмыкии, Краснодарского края, Волгоградской и Астраханской области. А возглавил работу Максим Лобанов — представитель Минэнерго России.