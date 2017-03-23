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18:28 (мск), источник: Калининград.Ru

Алиханов предложил новый способ борьбы с незаконной парковкой в Калининграде

Врио губернатора Антон Алиханов предложил привлекать частные компании к борьбе с незаконной парковкой в Калининграде. Своё мнение глава региона высказал во время рабочего выезда на Ленинский проспект в четверг, 23 марта.

Источник: Калининград.Ru

— Это вопрос больше к правоохранительным органам, там же штрафы довольно серьёзные. Надо создать, может быть, систему аутсорсинга, чтобы частная компания ходила и фотографировала неправильно припаркованные машины. Они будут заинтересованы в этом кровно, потому что как можно больше штрафов — это их хлеб. В этом смысле есть над чем работать, — сообщил Алиханов.

По словам главы региона, проблема парковок касается и дворов, потому что машины мешают ходить местным жителям. Вопрос будут решать в том числе благодаря программе по благоустройству придомовых территорий.

— Вызывает удручающее чувство, когда смотришь на то, что во дворах творится. Мы договорились принять пятилетнюю программу с 2018 по 2022 годы и определиться с тем, какие муниципалитеты, какие дворы и в каком объёме будем ремонтировать. Главный вопрос — это финансовый, будет ли федерация софинансировать. Но даже если не будет, проблема, знаете, перезрела. Будем продолжать её решать. Но было бы странно оставить здесь «потёмкинскую деревню»: красивый фасад, отвратительное окружение и совершенно дикое отношение к людям, которые там живут — не пройти ни с коляской, ни с чем, — заключил Алиханов.

Средства на приведение в порядок дворов выделят в рамках новой федеральной программы по формированию комфортной городской среды. Региону в этом году на её реализацию выделили 166 млн рублей. Софинансирование области составит 97 млн рублей.

«Главный подход — не “размазать” почти 170 миллионов федеральных средств “тонким слоем” по городу, а выбрать ограниченное количество объектов и сделать их на крайне высоком уровне», — пояснил глава региона.

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