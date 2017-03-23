Аэропорт Сочи начинает принимать чартерные рейсы из Тегерана
Международный аэропорт Сочи возобновляет обслуживание чартерных рейсов из столицы Ирана. Рейсы будут выполнять иранские авиакомпании Mahan Air и Taban Air.
Международный аэропорт Сочи возобновляет обслуживание чартерных рейсов из столицы Ирана. Рейсы будут выполнять иранские авиакомпании Mahan Air и Taban Air.
Авиакомпания Mahan Air выполняет полеты по субботам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A310 вместимостью до 222 пассажиров. Время прилета в Сочи в субботу в 14:50, в воскресенье в 19:50. Время вылета в обратном направлении по субботам в 16:25, по воскресеньям в 21:25.
Рейс авиакомпании Taban Air по данному маршруту выполняется впервые. В Сочи Boeing 757, вмещающий 235 пассажиров, приземлится в 21:05, время обратного вылета в Тегеран в 22:30, сообщает
Сочинский аэропорт уже принимал чартерные рейсы из Ирана в 2015 и 2016 годах. В прошлом году количество иранских туристов, посетивших Сочи, превысило 9000 человек, это в два раза больше чем в 2015 году.