Аэропорт Сочи начинает принимать чартерные рейсы из Тегерана

Авиакомпания Mahan Air выполняет полеты по субботам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A310 вместимостью до 222 пассажиров. Время прилета в Сочи в субботу в 14:50, в воскресенье в 19:50. Время вылета в обратном направлении по субботам в 16:25, по воскресеньям в 21:25.

Рейс авиакомпании Taban Air по данному маршруту выполняется впервые. В Сочи Boeing 757, вмещающий 235 пассажиров, приземлится в 21:05, время обратного вылета в Тегеран в 22:30, сообщает пресс-служба компании «Базэл Аэро».

Сочинский аэропорт уже принимал чартерные рейсы из Ирана в 2015 и 2016 годах. В прошлом году количество иранских туристов, посетивших Сочи, превысило 9000 человек, это в два раза больше чем в 2015 году.