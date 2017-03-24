В расписании пермского аэропорта появились рейсы турецкого перевозчика Onur Air

Тип судна — Airbus-321 (вместимость от 170 до 220 пассажиров). Это уже четвертый перевозчик в Анталью: вместе с ним рейсы туда будут совершать Azur Air, Уральские Авиалинии и Royal Flight. В другой турецкий город, Даламан, заявилась авиакомпания Nordwind.



Авиакомпания Onur Air базируется в Стамбуле (Турция). Основная маршрутная сеть расположена в Турции, главные международные перевозки компания совершает в Германию (12 направлений) и Россию (9 направлений).



На российском рынке в этом году перевозчик в основном выполняет рейсы оператора Pegas Touristik в Анталью и Бодрум. Компания позиционирует себя как лоукостер. Стоимость перелета из Екатеринбурга в Анталью этой компанией составляет примерно 19−20 тыс. руб. (согласно официальному сайту перевозчика, $329). Такая же цена обозначена на вылет из Москвы (Шереметьево).

В сравнении — цена за перелет «Уральскими авиалиниями» по этому же направлению начинается с 27 тыс. руб.