Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Джоли и Питт возобновили общение
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ
Гол Месси принес Аргентине победу над чилийцами в отборе ЧМ-2018
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
08:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В расписании пермского аэропорта появились рейсы турецкого перевозчика Onur Air

Турецкая авиакомпания Onur Air будет совершать чартерные рейсы в Анталью (Турция) ежедневно с 30 мая по 2 октября. Информация об этом содержится в расписании аэропорта.

Тип судна — Airbus-321 (вместимость от 170 до 220 пассажиров). Это уже четвертый перевозчик в Анталью: вместе с ним рейсы туда будут совершать Azur Air, Уральские Авиалинии и Royal Flight. В другой турецкий город, Даламан, заявилась авиакомпания Nordwind.

Авиакомпания Onur Air базируется в Стамбуле (Турция). Основная маршрутная сеть расположена в Турции, главные международные перевозки компания совершает в Германию (12 направлений) и Россию (9 направлений).

На российском рынке в этом году перевозчик в основном выполняет рейсы оператора Pegas Touristik в Анталью и Бодрум. Компания позиционирует себя как лоукостер. Стоимость перелета из Екатеринбурга в Анталью этой компанией составляет примерно 19−20 тыс. руб. (согласно официальному сайту перевозчика, $329). Такая же цена обозначена на вылет из Москвы (Шереметьево).

В сравнении — цена за перелет «Уральскими авиалиниями» по этому же направлению начинается с 27 тыс. руб.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
"Денис Вороненков был краеугольным камнем Украины"
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
СМИ: шесть боевиков убито при атаке на часть Росгвардии в Чечне
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
На Алтае появилась гора Газпром
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь