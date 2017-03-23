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18:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Инвестор планирует построить транспортно-пересадочный узел на Московском шоссе в Нижнем Новгороде к 2018 году

Инвестор планирует построить транспортно-пересадочный узел (ТПУ, предназначен для посадки и высадки пассажиров разных видов транспорта) на Московском шоссе в Нижнем Новгороде к 2018 году. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области 23 марта 2017 года.

Согласно предоставленной информации, обустройство ТПУ «Канавинский» на Московском шоссе в районе Сормовского поворота планируется до конца 2017 года. Инвестором выступает ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» (ВВППК). Стоимость работ оценивается в 37,2 млн рублей.

О намерениях ВВППК построить транспортно-пересадочный узел «Канавинский» в минтрансе региона сообщили «Нижний Новгород» еще в декабре 2016 года. Тогда министерство предложило администрации города рассмотреть вопрос о целесообразности строительства автостанции на ул. Акимова. Однако тогда городские власти от планов отказываться не стали и дважды попыталась провести аукцион на право аренды участка под автостанцию на ул. Акимова: 23 декабря 2016 года и 3 марта 2017 года. Заявок на оба конкурса не поступило. 14 марта 2017 года директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода Юрий Щеголев сообщил об отказе от планов по строительству автостанции в связи с решением облправительства о строительстве ТПУ.

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