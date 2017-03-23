Сигареты подорожают — новые цены

Об этом говорится в проекте постановления Кабинета министров Украины «Об установлении размера минимальных оптово-отпускных и розничных цен на табачные изделия, табак и промышленные заменители табака», сообщает ГФС.

Согласно документу, оптово-отпускная цена на пачку сигарет без фильтра должна составлять 18,25 грн, а розничная — 18,84 грн.

При этом оптово-отпускная цена на пачку сигарет с фильтром должна составлять 20,44, а розничная — 21,1 грн.

В условиях конкурентной борьбы между производителями табачных изделий за последние два года на этом рынке наблюдается снижение цен на все бренды сигарет от 20 до 30 процентов, подчеркивают в ДФС.

Даже после повышения ставки акцизного налога на 40% с 1 января 2016 пропорционального повышения цен на сигареты не произошло.

С точки зрения выполнения фискальных функций косвенные налоги более эффективны, чем прямые. В то же время природа косвенных налогов заключается в том, что они учитываются в отпускной цене на товары.

Постановление вступает в силу через 15 дней со дня опубликования.