В поездах появится новое белье: заменят «кусающиеся» одеяла, перьевые подушки и ватные матрасы

По словам руководителя «Укрзализныци», «одеяла, которые “кусаются”, уступят место новым, из современных комфортных экологических материалов». Также, железнодорожный перевозчик откажется от летнего и зимнего вариантов одеял и перейдет на всесезонный формат.

Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Войцех Балчун на своей странице в Facebook.

"Кусающиеся одеяла и перьевые подушки отправляем в историю! Вчера на правлении утвердили новый порядок относительно постельного белья и другого инвентаря в поездах. Рассчитываем, что наш пассажир в ближайшей перспективе забудет о мятых, тяжелых, с комками ваты матрасах и сомнительного вида подушках.

«Избавляемся и от так называемых “вафельных полотенец” старого образца — вместо них будут махровые, которыми удобнее и приятнее пользоваться. Не обещаем, что разительные перемены произойдут за один день, но постепенно будет заменен весь инвентарь. И просьба к пассажирам: рассчитываем на встречное движение — бережное отношение к имуществу железной дороги. Ценя работу железнодорожников, в то же время требуем должного уровня сервиса и отношения к клиентам», — отметил Балчун.

Ранее Балчун заявил, что индексация тарифов на железнодорожные перевозки будет только после улучшения сервиса для пассажиров.