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22:23 (мск), источник: ИА REGNUM

В Башкирии снизили налог на прибыль

Принят закон о снижении налога на прибыль для приоритетных инвестпроектов.

23 марта на заседании Государственного Собрания рассмотрен ряд законопроектов, внесённых правительством республики. В их числе — изменения в закон «Об установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе парламента.

Как пояснила министр финансов РБ Рида Субханкулова, в настоящее время ставка налога на прибыль установлена в размере 13,5% для организаций, заключивших с правительством республики инвестиционные соглашения о реализации приоритетных инвестиционных проектов. Изменения предусматривают снижение ставки для инвесторов до 12,5% в 2017 — 2020 годах. Это право предоставлено Налоговым кодексом после централизации в федеральном бюджете 1% налога на прибыль. Таким образом, льгота инвесторам сохранится в размере 4,5%.

Также на заседании рассмотрены и приняты в первом чтении изменения в закон РБ «О приватизации государственного имущества в Республике Башкортостан», подготовленные Минземимущества РБ. Вице-премьер Евгений Гурьев рассказал о предлагаемых изменениях, которыми, в частности, устанавливается право Правительства РБ определять подлежащее приватизации государственное имущество и поручать юрлицам организовывать от имени республики его продажу.

Информационные сообщения о продаже и решения об условиях приватизации государственного имущества должны размещаться на официальном информационном сайте, а также сайте Минземимущества РБ.

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