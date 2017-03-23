С Дома профсоюзов в Киеве сняли полотна, которые закрывали последствия пожара 2014-го
В помещении начались ремонтные работы.
В помещении начались ремонтные работы.
На Майдане Независимости в Киеве сняли ткань с Дома профсоюзов, которая закрывала последствия пожара в помещении.
Фото на своей странице в Facebook журналыст Сергей Дворниченко. Он отметил, что в помещении ведутся ремонтные работы.
«С Дома Профсоюзов в Киеве сняли ткань, которая закрывала последствия пожара. Ремонтные работы в разгаре», — написал он.