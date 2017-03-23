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21:58 (мск), источник: УНИАН

С Дома профсоюзов в Киеве сняли полотна, которые закрывали последствия пожара 2014-го

В помещении начались ремонтные работы.

Источник: УНИАН

На Майдане Независимости в Киеве сняли ткань с Дома профсоюзов, которая закрывала последствия пожара в помещении.

Фото на своей странице в Facebook журналыст Сергей Дворниченко. Он отметил, что в помещении ведутся ремонтные работы.

«С Дома Профсоюзов в Киеве сняли ткань, которая закрывала последствия пожара. Ремонтные работы в разгаре», — написал он.

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