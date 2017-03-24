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15:12 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров рассказал о перспективах Алюминиевого и Тракторного заводов

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал программное интервью о реализации долгосрочной стратегии развития региона.

Один из вопросов корреспондента телеканала «Волгоград-24» касался судьбы двух крупнейших промышленных предприятий области — Алюминиевого и Тракторного заводов.

Глава региона отметил, что сегодня в Волгограде формируется промышленное ядро — кластер, где вокруг одного крупного предприятия будет создано множество менее крупных, сопутствующих производств. Именно такая ситуация сложилась на базе ВгАЗа. 22 марта был подписан меморандум о сотрудничестве Волгоградской области, «РУСАЛа» и «РусГидро». Согласно документу на заводе будет восстановлена работа всех электролизных цехов по производству первичного алюминия.

Возобновить работу по этому направлению удалось, благодаря достигнутым губернатором Андреем Бочаровым договоренностям о снижении цены на электроэнергию, поставляемую Волжской ГЭС. Ранее этот вопрос считался нерешаемым и привел к закрытию производства с сокращением почти трех тысяч сотрудников. Перезапуск электролизных цехов и запуск нового производства обожженных анодов дополнительно создаст две тысячи рабочих мест.

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— Мы долго занимались этим вопросом — это очень знаковая и важная тема. В итоге были достигнуты определённые соглашения, и буквально со дня на день производство будет запущено. При этом объём инвестиций только по строительству фабрики обожженных анодов при действующем заводе составил порядка 7 млрд рублей. Исходя из этого, мы планируем развивать Волгоградский алюминиевый завод в качестве большой промышленной площадки, — пояснил глава региона.

Что касается Тракторного завода, губернатор не стал скрывать, что это действительно серьезная проблема, которая сложилась десятки лет назад. Хотя на предприятии продолжает функционировать производство занимающееся оборонзаказом (госконтракт был получен, в том числе, благодаря личному участию Андрея Бочарова и Владимира Шаманова, на тот момент командующего ВДВ), здесь же имеются огромные пустые территории, которые давно заложены и перезаложены.

— Если говорить откровенно и честно, то Тракторного завода в прежнем формате давно нет. К сожалению, предприятие на сегодняшний день в основном занимается ремонтом техники. Сейчас решается вопрос развития площадки Тракторного завода. Идёт разговор о тех площадках, где уже нет цехов, там много обременений. Вся территория предприятия заложена в банковских структурах. Я думаю, что сегодня надо рассматривать вопрос развития завода в комплексе: где он должен размещаться, что ему надо для развития, — ответил Андрей Бочаров.

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