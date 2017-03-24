Алиханов о предприятиях в Прибрежном: Если не понимают предупреждений — будем закрывать

Речь идёт о заводах «Браво БВР» и «Метупак».

«Это будет последняя, так скажем, волна нашего наката. Если не понимают предупреждений — будем закрывать. Особо лютовать не будем, но если за два-три месяца они ситуацию не исправят — обратимся в суд с требованием прекратить деятельность», — заявил Алиханов.

В среду, 22 марта, природоохранная прокуратура в очередной раз оштрафовала предприятие «Браво БВР» за выбросы в атмосферу. Превышение норм по предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировали в министерстве экологии.

Надеюсь, они одумаются и до суда примут меры. Тем более, что в 2013 году «Браво БВР» уже закрывали, и тогда они сделали выводы, — сказал Алиханов.

Проблема загрязнения воздуха в Прибрежном поднимается уже не первый год. В конце ноября 2016 года врио губернатора Антон Алиханов заявил, что если вопрос не решится, работающие в посёлке заводы необходимо будет закрыть.

В феврале депутат Облдумы Игорь Ревин сообщил, что бездействия властей могут привести к тому, что жители Прибрежного перекроют федеральную трассу. Народный избранник также предложил остановить работу предприятий либо закупить качественное очистное оборудование.