Андрей Бочаров: «Вопрос благоустройства жители поднимают на каждой встрече»

Одним из таких приоритетов является наведение порядка на всей территории области.

Глава региона отметил, что вопросы благоустройства жители области поднимают на каждой встрече.

— Создание комфортных условий для жизни людей, это очень важный вопрос и, поэтому, когда мы в 2014 году приняли решение о программе благоустройства территорий, это был ответ на запрос общества. Программа благоустройства реализуется по всей территории Волгоградской области. Средства, достаточно приличные, на нее выделяются планово, — сообщил Андрей Бочаров.

Первым этапом программы, начатой в 2014 году, стало благоустройство территорий в административных центрах муниципальных образований. В этом году в бюджете, запланированы средства порядка 300 млн рублей, которые пойдут на приведение в порядок 90 центральных усадеб сельских поселений. Исходя из 3 млн рублей на каждую.

— В 2014 году я осматривал волгоградские дворы и создавалось впечатление, что Сталинград только начали восстанавливать после войны и, как говорится, «там конь не валялся». В прошлом году мы начали реализацию проекта «Наш двор — наш дом», в рамках которого привели в порядок 58 дворовых территорий, где проживает 110 тысяч населения. Эта программа рассчитана на пять лет, но есть вариант, что часть этой программы мы выполним раньше срока. Мы бы хотели привести в порядок все дворы, которые нуждаются в ремонте. В Волгограде их, к сожалению, не одна сотня. Волгоградская область очень благодарна президенту и правительству за то, что они поддержали реализацию нашего проекта и то, что сегодня в федеральном бюджете предусмотрены средства на работу по приведению дворовых территорий в порядок, — отметил губернатор.