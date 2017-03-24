Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Чай спасает от старческого слабоумия
Уход «дочек» российских госбанков с Украины может затянуться
Удивительная правда о судьбе одной из самых красивых актрис СССР
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
Татьяна Черниговская: «Мальчиков и девочек нужно учить по-разному»
Людмила Петрановская о том, как защитить детей от «групп смерти»
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
"Вороненкова убил бывший муж Маши": друг семьи
«Дома лежат, вокзал уничтожен»: взорвана база ВСУ
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
10Фестиваль весны в Индии
12Ливни затопили Перу
13:08 (мск), источник: РИАЦ

Андрей Бочаров: «Вопрос благоустройства жители поднимают на каждой встрече»

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров дал программное интервью о реализации долгосрочной стратегии развития области, обозначив приоритеты с горизонтом дальше 2020 года.

Одним из таких приоритетов является наведение порядка на всей территории области.

Глава региона отметил, что вопросы благоустройства жители области поднимают на каждой встрече.

— Создание комфортных условий для жизни людей, это очень важный вопрос и, поэтому, когда мы в 2014 году приняли решение о программе благоустройства территорий, это был ответ на запрос общества. Программа благоустройства реализуется по всей территории Волгоградской области. Средства, достаточно приличные, на нее выделяются планово, — сообщил Андрей Бочаров.

Первым этапом программы, начатой в 2014 году, стало благоустройство территорий в административных центрах муниципальных образований. В этом году в бюджете, запланированы средства порядка 300 млн рублей, которые пойдут на приведение в порядок 90 центральных усадеб сельских поселений. Исходя из 3 млн рублей на каждую.

— В 2014 году я осматривал волгоградские дворы и создавалось впечатление, что Сталинград только начали восстанавливать после войны и, как говорится, «там конь не валялся». В прошлом году мы начали реализацию проекта «Наш двор — наш дом», в рамках которого привели в порядок 58 дворовых территорий, где проживает 110 тысяч населения. Эта программа рассчитана на пять лет, но есть вариант, что часть этой программы мы выполним раньше срока. Мы бы хотели привести в порядок все дворы, которые нуждаются в ремонте. В Волгограде их, к сожалению, не одна сотня. Волгоградская область очень благодарна президенту и правительству за то, что они поддержали реализацию нашего проекта и то, что сегодня в федеральном бюджете предусмотрены средства на работу по приведению дворовых территорий в порядок, — отметил губернатор.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Главную тренировочную базу для проведения Чемпионата мира по футболу в Волгограде сдадут в ноябре
При атаке на часть Росгвардии в Чечне погибли шестеро военных
В МВД Украины назвали имя убийцы Вороненкова
ЦБ снизил ключевую ставку до 9,75%
Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу
Агентов секретной службы накажут из-за инцидента в Белом доме
Немцы создали систему, светящую как 10 тысяч солнц
Львица в мексиканском сафари-парке рассмешила туристов
Спорт
Сборная России сыграет в товарищеском матче против Кот-д’Ивуара Матчем против сборной Кот-д’Ивуара национальная команда России выходит на финишную прямую своей подготовки к главным матчам года в рамках Кубка конфедераций
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Дома в Дубае будут строить роботы
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь