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16:26 (мск), источник: Аргументы и факты

Как дать государству в долг? Все, что нужно знать о народных облигациях

АиФ.ru рассказывает, что такое «федеральный займ для населения», какой доход может получить владелец такой облигации и куда государство эти деньги направит.

Власти гарантируют всю сумму вложения гражданина в облигации федерального займа для населения (ОФЗ-Н). Об этом, а также обо всех вопросах, связанных с новыми «народными» ценными бумагами, рассказали журналистам представители Министерства финансов России.

Что такое ОФЗ-Н

Окончательные условия выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-Н) в Минфине ещё дорабатываются, хотя первая их эмиссия намечена уже на середину апреля. Однако основные параметры новых ценных бумаг известны.

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Новые ОФЗ — долговое обязательство государства. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб. ; по условиям программы, каждый гражданин России сможет приобрести от 30 до 15000 этих бумаг. Как все нынешние облигации, называть их «бумагами» можно лишь условно — это не бумага, а строчка в банковском компьютере; на руках у владельца будет лишь договор с банком и выписка со счёта, как у банковского вкладчика. Раз в полгода на этот счёт будет начисляться купонный доход. Сегодня он предусмотрен в размере 8,5% годовых и в дальнейшем будет устанавливаться приказом Минфина — причём по возрастающей. Чтобы уменьшить рыночные риски ОФЗ-Н, в финансовом ведомстве придумали запретить покупку и продажу этих облигаций на вторичном рынке, а также их приобретение юридическими лицами.

Основную сумму долга владелец облигации сможет вернуть при выкупе ценной бумаги.

«В отличие от банковского депозита государством будет обеспечен возврат всей суммы вложений без ограничений, — подчеркнул заместитель министра финансов Сергей Сторчак. — При этом предъявить облигации к погашению их владелец сможет в любой день в течение трёх лет, на которые рассчитан выпуск ОФЗ-Н». Правда вот при выкупе в течение первого года владения облигациями человек только вернет большую часть своих денег — купонный доход ему в этом случае не заплатят. Минус банковские комиссии — 1,5% (платятся и при приобретении, и при выкупе). Такая комиссия будет взиматься при сумме вложений до 50 тыс. руб. От 50 до 300 тыс. руб. комиссия составит 1%, а свыше 300 тыс. руб. — 0,5%.

При выкупе в течение первого года владения условия самые невыгодные, но после года владения купонный доход сохраняется. При сроке вложения от 2 лет доходность будет выше, чем по банковским депозитам.
Константин Вышковский
Директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ

Кому и зачем это нужно

Распространять ОФЗ-Н пока будут лишь два госбанка — Сбербанк и ВТБ-24; при этом каждый, кто захочет вложить деньги в «народные» облигации, будет обязан открыть два счёта в каком-либо из них.

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Облигации первого выпуска можно будет приобрести в течение полугода. «Цена покупки будет связана с конъюнктурой рынка, с показателями России как заёмщика, — сообщил Константин Вышковский. — То есть за 1000 рублей номинала в одну неделю нужно будет заплатить 950 рублей, в другую — 1100. На каждую предстоящую неделю мы будем публиковать стоимость размещения этих бумаг на сайте Минфина. Чем позже гражданин приобретает ОФЗ-Н, тем больше ему придётся заплатить — к стоимости бумаги прибавляется накопленный купонный доход — НКД».

Таким образом, готовясь вложить деньги в облигации, гражданину нужно будет добавить к их цене НКД и банковскую комиссию. Налоги с купонного дохода брать не будут, но в случае приобретения ОФЗ-Н дешевле номинала казне все-таки придется заплатить 13% курсовой разницы.

Цель создания ОФЗ-Н — не пополнение бюджета, подчеркнул Сергей Сторчак: «20 млрд рублей — именно таким будет первый выпуск ОФЗ-Н, в дальнейшем он может составить 30−40 млрд рублей в год — эта сумма не будет заметна в бюджете. Наша цель — развитие культуры сбережений».

С этим согласны независимые эксперты. «Минфин хочет восстановить доверие населения к государству, подорванное некоторыми ошибками в финансовой политике, в том числе замораживанием пенсионных накоплений, — считает Александр Абрамов, профессор Высшей школы экономики. — Так что народные облигации — инструмент скорее политический, а не рыночный, их задача привлечь внимание народа к рынку ценных бумаг».

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