Как дать государству в долг? Все, что нужно знать о народных облигациях

Власти гарантируют всю сумму вложения гражданина в облигации федерального займа для населения (ОФЗ-Н). Об этом, а также обо всех вопросах, связанных с новыми «народными» ценными бумагами, рассказали журналистам представители Министерства финансов России. Что такое ОФЗ-Н Окончательные условия выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-Н) в Минфине ещё дорабатываются, хотя первая их эмиссия намечена уже на середину апреля. Однако основные параметры новых ценных бумаг известны.

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Новые ОФЗ — долговое обязательство государства. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб. ; по условиям программы, каждый гражданин России сможет приобрести от 30 до 15000 этих бумаг. Как все нынешние облигации, называть их «бумагами» можно лишь условно — это не бумага, а строчка в банковском компьютере; на руках у владельца будет лишь договор с банком и выписка со счёта, как у банковского вкладчика. Раз в полгода на этот счёт будет начисляться купонный доход. Сегодня он предусмотрен в размере 8,5% годовых и в дальнейшем будет устанавливаться приказом Минфина — причём по возрастающей. Чтобы уменьшить рыночные риски ОФЗ-Н, в финансовом ведомстве придумали запретить покупку и продажу этих облигаций на вторичном рынке, а также их приобретение юридическими лицами. Основную сумму долга владелец облигации сможет вернуть при выкупе ценной бумаги. «В отличие от банковского депозита государством будет обеспечен возврат всей суммы вложений без ограничений, — подчеркнул заместитель министра финансов Сергей Сторчак. — При этом предъявить облигации к погашению их владелец сможет в любой день в течение трёх лет, на которые рассчитан выпуск ОФЗ-Н». Правда вот при выкупе в течение первого года владения облигациями человек только вернет большую часть своих денег — купонный доход ему в этом случае не заплатят. Минус банковские комиссии — 1,5% (платятся и при приобретении, и при выкупе). Такая комиссия будет взиматься при сумме вложений до 50 тыс. руб. От 50 до 300 тыс. руб. комиссия составит 1%, а свыше 300 тыс. руб. — 0,5%.

При выкупе в течение первого года владения условия самые невыгодные, но после года владения купонный доход сохраняется. При сроке вложения от 2 лет доходность будет выше, чем по банковским депозитам. Константин Вышковский Директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина РФ

Кому и зачем это нужно Распространять ОФЗ-Н пока будут лишь два госбанка — Сбербанк и ВТБ-24; при этом каждый, кто захочет вложить деньги в «народные» облигации, будет обязан открыть два счёта в каком-либо из них.

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