Как дать государству в долг? Все, что нужно знать о народных облигациях
АиФ.ru рассказывает, что такое «федеральный займ для населения», какой доход может получить владелец такой облигации и куда государство эти деньги направит.
АиФ.ru рассказывает, что такое «федеральный займ для населения», какой доход может получить владелец такой облигации и куда государство эти деньги направит.
Власти гарантируют всю сумму вложения гражданина в облигации федерального займа для населения (ОФЗ-Н). Об этом, а также обо всех вопросах, связанных с новыми «народными» ценными бумагами, рассказали журналистам представители Министерства финансов России.
Что такое
Окончательные условия выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-Н) в Минфине ещё дорабатываются, хотя первая их эмиссия намечена уже на середину апреля. Однако основные параметры новых ценных бумаг известны.
Новые ОФЗ — долговое обязательство государства. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 руб. ; по условиям программы, каждый гражданин России сможет приобрести от 30 до 15000 этих бумаг. Как все нынешние облигации, называть их «бумагами» можно лишь условно — это не бумага, а строчка в банковском компьютере; на руках у владельца будет лишь договор с банком и выписка со счёта, как у банковского вкладчика. Раз в полгода на этот счёт будет начисляться купонный доход. Сегодня он предусмотрен в размере 8,5% годовых и в дальнейшем будет устанавливаться приказом Минфина — причём по возрастающей. Чтобы уменьшить рыночные риски
Основную сумму долга владелец облигации сможет вернуть при выкупе ценной бумаги.
«В отличие от банковского депозита государством будет обеспечен возврат всей суммы вложений без ограничений, — подчеркнул заместитель министра финансов Сергей Сторчак. — При этом предъявить облигации к погашению их владелец сможет в любой день в течение трёх лет, на которые рассчитан выпуск ОФЗ-Н». Правда вот при выкупе в течение первого года владения облигациями человек только вернет большую часть своих денег — купонный доход ему в этом случае не заплатят. Минус банковские комиссии — 1,5% (платятся и при приобретении, и при выкупе). Такая комиссия будет взиматься при сумме вложений до 50 тыс. руб. От 50 до 300 тыс. руб. комиссия составит 1%, а свыше 300 тыс. руб. — 0,5%.
При выкупе в течение первого года владения условия самые невыгодные, но после года владения купонный доход сохраняется. При сроке вложения от 2 лет доходность будет выше, чем по банковским депозитам.
Кому и зачем это нужно
Распространять
Облигации первого выпуска можно будет приобрести в течение полугода. «Цена покупки будет связана с конъюнктурой рынка, с показателями России как заёмщика, — сообщил Константин Вышковский. — То есть за 1000 рублей номинала в одну неделю нужно будет заплатить 950 рублей, в другую — 1100. На каждую предстоящую неделю мы будем публиковать стоимость размещения этих бумаг на сайте Минфина. Чем позже гражданин приобретает
Таким образом, готовясь вложить деньги в облигации, гражданину нужно будет добавить к их цене НКД и банковскую комиссию. Налоги с купонного дохода брать не будут, но в случае приобретения
Цель создания
С этим согласны независимые эксперты. «Минфин хочет восстановить доверие населения к государству, подорванное некоторыми ошибками в финансовой политике, в том числе замораживанием пенсионных накоплений, — считает Александр Абрамов, профессор Высшей школы экономики. — Так что народные облигации — инструмент скорее политический, а не рыночный, их задача привлечь внимание народа к рынку ценных бумаг».