Китай вместо Турции. Куда Россия направит товары, отвергнутые Стамбулом

По сообщениям СМИ, Минсельхоз России считает введенные 15 марта Турцией пошлины на импорт российской сельхозпродукции давлением и не приемлет возвращение на российский рынок запрещенной ранее турецкой продукции.

Напомним, что Турция ограничила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз в страну российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла. Пошлина на поставку этой продукции должна составлять 130%, что фактически говорит об остановке экспорта зерновых Россией в эту страну.

Ввод пошлин, прежде всего, ударил по нашим зерновым — Турция была основным импортером после Египта. Есть вероятность, что теперь Россия полностью приостановит поставки зерновых в Турецкую республику. Более того, Минсельхоз не исключает, что Россия быстро сможет перенаправить экспорт зерна в другие страны.