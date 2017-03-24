Китай вместо Турции. Куда Россия направит товары, отвергнутые Стамбулом
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала АиФ.ru, какие страны смогут экспортировать российское зерно вместо Турции.
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала АиФ.ru, какие страны смогут экспортировать российское зерно вместо Турции.
По сообщениям СМИ, Минсельхоз России считает введенные 15 марта Турцией пошлины на импорт российской сельхозпродукции давлением и не приемлет возвращение на российский рынок запрещенной ранее турецкой продукции.
Напомним, что Турция ограничила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз в страну российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла. Пошлина на поставку этой продукции должна составлять 130%, что фактически говорит об остановке экспорта зерновых Россией в эту страну.
Ввод пошлин, прежде всего, ударил по нашим зерновым — Турция была основным импортером после Египта. Есть вероятность, что теперь Россия полностью приостановит поставки зерновых в Турецкую республику. Более того, Минсельхоз не исключает, что Россия быстро сможет перенаправить экспорт зерна в другие страны.
«По данным ФТС России, в 2016 году экспорт зерновых в Турцию России принес 1,6 млрд долл, а годом ранее — 1,8 млрд долл», — пояснили АиФ.ru в
«Традиционные крупные импортёры нашей зерновой продукции — Египет, Турция, Бангладеш, Иран, Саудовская Аравия, Азербайджан, Нигерия, Ливан, Йемен. На Турцию приходится 15% от всего экспорта зерновых нашей страной, — говорит официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. — Но даже если мы останемся без Турции, у нас уже появились новые экспортеры. Сильный рост экспорта зерна в Северную Африку мы прогнозировали ещё в начале сезона
«Среди новых покупателей у нас Таиланд, Филиппины, Мали, Намибия,
По словам Мелано, расширение списка экспортных стран продолжается. На очереди переговоры с Мексикой, Индией, Вьетнамом, Ираком, Ираном и Филиппинами.