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16:04 (мск), источник: Аргументы и факты

Китай вместо Турции. Куда Россия направит товары, отвергнутые Стамбулом

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано рассказала АиФ.ru, какие страны смогут экспортировать российское зерно вместо Турции.

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По сообщениям СМИ, Минсельхоз России считает введенные 15 марта Турцией пошлины на импорт российской сельхозпродукции давлением и не приемлет возвращение на российский рынок запрещенной ранее турецкой продукции.

Напомним, что Турция ограничила выдачу лицензий на беспошлинный ввоз в страну российской пшеницы, кукурузы, подсолнечного шрота и масла. Пошлина на поставку этой продукции должна составлять 130%, что фактически говорит об остановке экспорта зерновых Россией в эту страну.

Ввод пошлин, прежде всего, ударил по нашим зерновым — Турция была основным импортером после Египта. Есть вероятность, что теперь Россия полностью приостановит поставки зерновых в Турецкую республику. Более того, Минсельхоз не исключает, что Россия быстро сможет перенаправить экспорт зерна в другие страны.

«По данным ФТС России, в 2016 году экспорт зерновых в Турцию России принес 1,6 млрд долл, а годом ранее — 1,8 млрд долл», — пояснили АиФ.ru в пресс-службе Минсельхоза РФ.

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«Традиционные крупные импортёры нашей зерновой продукции — Египет, Турция, Бангладеш, Иран, Саудовская Аравия, Азербайджан, Нигерия, Ливан, Йемен. На Турцию приходится 15% от всего экспорта зерновых нашей страной, — говорит официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. — Но даже если мы останемся без Турции, у нас уже появились новые экспортеры. Сильный рост экспорта зерна в Северную Африку мы прогнозировали ещё в начале сезона из-за плохого урожая во Франции, которая была их основным поставщиком зерна. Поэтому среди новых экспортеров у нас Марокко, Алжир и Тунис». Что касается экспорта кукурузы, Мелано отметила Японию, Бангладеш и Вьетнам, а ячменя — Саудовскую Аравию.

«Среди новых покупателей у нас Таиланд, Филиппины, Мали, Намибия, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Маврикий. На них приходится 328 тыс. тонн пшеницы, — добавляет Мелано. — Более того, осенью мы согласовали положение о требованиях к нашим зерновым с Китаем. Ждем, что совсем скоро подпишем это положение и сможем туда поставлять гречиху, овёс, подсолнечник и семена льна».

По словам Мелано, расширение списка экспортных стран продолжается. На очереди переговоры с Мексикой, Индией, Вьетнамом, Ираком, Ираном и Филиппинами.

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