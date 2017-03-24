Минздрав планирует в будущем полностью запретить рекламу лекарств в Беларуси

По словам заведующей Республиканской клинико-фармакологической лаборатории УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении» Ирины Ефремовой, сегодня в Беларуси рецептурные лекарственные средства рекламируются только специальных журналах, список которых утверждается Министерством здравоохранения. Безрецептурные лекарственные средства могут рекламироваться в любых изданиях, чем часто и злоупотребляют рекламодатели. Именно поэтому жесткий подход Минздрава к рекламе лекарств, вполне оправдан.

«Мы действительно видим факты, когда производители рекламы и рекламные агентства, не зная темы, пытаются приукрасить свойства отдельного препарата. Поэтому на наш взгляд, то что мы видим в рекламных материалах, не должно попадать на рынок рекламной продукции, потому что там идут сплошные преувеличения: один хвастается перед другим, идет гарантия эффекта, гарантия отсутствия нежелательных реакций. По сути распространяется информация, которая не соответствует действительности. Поэтому мы считаем, что в настоящее время в Беларуси действует рациональный подход к рекламе лекарственных средств», — заявила Ирина Ефремова. Этот рациональный подход будет становиться еще более рациональным.

Как заявила «Ежедневнику» начальник управления организации производства и перспективного развития Департамента фармацевтической промышленности Министерства здравоохранения Татьяна Тумеля, несмотря на жалобы отдельных производителей и поставщиков лекарственных средств либерализации правил рекламы лекарств в стране не планируется, так как в этом нет необходимости. Напротив, Минздрав считает, что реклама всех без исключения лекарственных препаратов в Беларуси должна быть полностью запрещена, как это сделано, например, в Великобритании.

«Несмотря на то, что мы поддерживаем наших производителей лекарственных средств, рекламировать надо здоровый образ жизни, а не таблетки», — пояснила позицию Минздрава Татьяна Тумеля.

Так, согласно научным исследованиям, на 50% здоровье человека зависит от образа жизни, 15−20% приходится на наследственность, на 20−25% на человека влияет окружающая среда и только 10−15% приходится на медицинское обеспечение, среди которого медикаментозное лечение занимает определенную небольшую долю.