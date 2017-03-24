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05:28 (мск), источник: ДЕЙТА

Энергетики приморского филиала ДРСК демонтируют во Владивостоке опоры ЛЭП на Чуркине

Специалисты филиала АО «ДРСК «Приморские электрические сети» в рамках работ по выводу из эксплуатации ВЛ 35 кВ «А-Чуркин» приступили к демонтажу опор данной линии электропередачи, сообщает ИА «Дейта».

«Решение о демонтаже линии было принято после проведения реконструкции ПС «Чуркин» с переводом энергообъекта на класс напряжения 110 кВ, в связи с чем схема присоединения ВЛ была изменена, — отмечает главный инженер структурного подразделения «Южные электрические сети» приморского филиала АО ДРСК Валерий Старовойтов. — Кроме того, линия «А-Чуркин» морально и физически устарела. Вместо воздушной линии электропередачи была построена двухцепная кабельная линия 110 кВ «Чуркин — Голдобин».

Стоит отметить, что линия электропередачи «А-Чуркин» была введена в эксплуатацию в 1936 году, то есть задолго до появления в ее охранной зоне социально-значимых объектов — детского сада, школ и других.

В первую очередь демонтаж опор будет проведен на территориях социально-значимых объектов специалистами Владивостокского района электрических сетей с применением спецтехники — автокрана и автогидроподъемника. Накануне завершены работы на участке одного из детских садов города, построенного в охранной зоне ЛЭП. В ближайшее время специалистами филиала планируется демонтировать опоры на территории школы и памятника архитектуры.

«Напомним, в соответствии с пунктом 9 “Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон”, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, размещение детских площадок и игровых зон в охранных зонах, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением свыше 1000 вольт, запрещается», — говорится в сообщении энергокомпании.

Специалисты отмечают, что после демонтажа всей линии электропередачи с земельных участков, где проходила высоковольтная линия, будут сняты все обременения охранной зоны ЛЭП.

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