Резидентам Свободного порта Владивосток хотят добавить еще льгот

Владивосток, 24 марта, PrimaMedia.

Минвостокразвития предлагает заменить недавно введенный для резидентов свободного порта Владивосток (СПВ) особый налоговый режим еще более льготным. Установленные на 10 лет льготные ставки налогов на прибыль и имущество для крупных инвесторов предложено заменить единым налогом в 6% со сроком действия в 15 лет. Основную выгоду от нового режима резиденты должны почувствовать за пределами первой десятилетки — обещано, что к 2035 году они будут экономить на налогах 3,4 млрд рублей в год. Необходимость изменений объясняется тем, что нынешние льготы крупным инвесторам не особо интересны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Коммерсант».

Минвостокразвития подготовило предложения о введении специального налога для резидентов СПВ. Проект доклада по этой теме направлен на согласование в Минэкономики и Минфин (есть у «Ъ»). Поручение рассмотреть целесообразность введения спецналога для резидентов порта Владимир Путин дал в конце 2015 года. Произошло это всего через полгода после принятия закона «О свободном порте Владивосток» и сопутствующих поправок к Налоговому кодексу. Тогда для резидентов СПВ был установлен особый режим: нулевые ставки налога на прибыль и на имущество первые пять лет, на следующие пятилетку — соответственно 12% и 0,5%. Ставка соцвзносов на все 10 лет — 7,6%.

Напомним, режим СПВ распространен на все ключевые порты юга Дальнего Востока — от Зарубино до Находки, а также на международный аэропорт Владивосток и портовые зоны в других регионах (включая Камчатку, Сахалин, Чукотку, Ванино в Хабаровском крае). Сейчас, по данным Корпорации развития Дальнего Востока, в СПВ зарегистрировано 148 резидентов с объемом инвестиций в 254 млрд рублей.

В минвостокразвития, однако, настаивают, что принятых мер для привлечения крупного бизнеса недостаточно: «отсутствуют кластеры и производственные цепочки в СПВ, нет крупных якорных резидентов, не образуются логистические хабы». Резиденты реализуют проекты в типичных для региона отраслях (промышленность, транспорт, рыбная отрасль), и зачастую это все тот же локальный бизнес, просто перешедший с обычной на льготную систему налогообложения. Чиновники отмечают, что регион проигрывает льготным режимам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Средняя налоговая нагрузка в СПВ — 10,64%, что примерно соответствует нагрузке в Южной Корее, Сингапуре, Малайзии, однако в этих странах действуют точечные льготы для приоритетных отраслей экономики, снижающие бремя до 3,3−4,5%.

Размер соцвзносов оставлен прежним. Применяться новый режим должен 15 лет, с правом дальнейшего продления. Как и сейчас, у резидентов будут доступ к режиму свободной таможенной зоны и ускоренное возмещение НДС. Это позволит сделать налоговую нагрузку фиксированной — 10,45% против возрастающей с 4,5% до 17,2% при текущем режиме. Первые десять лет уровень нагрузки особо не изменится, далее (с отменой льгот при нынешней схеме) сумма экономии инвесторов будет расти (до 3,4 млрд рублей в год к 2035 году). В своих прогнозах минвостокразвития демонстрирует удивительную определенность: благодаря единому налогу в ДФО до 2025 года появится 996 новых компаний в приоритетных отраслях. Из них 153 будут крупными, приносящими 1,07 млрд рублей налогов в год.

Новый режим предназначен лишь для инвесторов в приоритетные отрасли: высокотехнологичные промпроизводства, переработка сельхозпродукции, логистика, газонефтехимия, медицина. Доля продукции, поставляемой на экспорт, при этом должна превышать 50%. Оценку проекта проводила аудиторская компания КПМГ. Интересно, что новый режим структурно «списан» с единого сельхозналога, ориентированного на мелких аграриев. В минвостокразвития полагают, что режим будет стимулировать локализацию производств, и что сэкономленные на налогах средства бизнес будет полностью реинвестировать в инфраструктуру и объекты капстроительства.

В минфине и минэкономики «Ъ» подтвердили поступление проекта доклада коллег: «Предложения находятся на стадии рассмотрения». По словам источника «Ъ» в правительстве, минфин эти предложения изначально не поддерживает. «Там считают, что в нынешней бюджетной ситуации плодить налоговые режимы, которые косвенно ведут к снижению налоговых доходов субъектов, нецелесообразно», — говорит он.

От ИА PrimaMedia добавим, получить статус резидента СПВ станет проще. Правительство рассматривает возможность применения снижения минимального уровня капитальных вложений для инвесторов до 0,5−1 млн рублей. Согласно действующему законодательству объем капвложений должен быть не менее 5 млн рублей в течение трех лет со дня включения индивидуального предпринимателя или юрлица в реестр таких резидентов. Соответствующие поправки уже подготовлены минвостокразвития.