Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Вместо финала — в аэропорт»: новый скандал в хоккее с мячом
ЦСКА расторг контракт с главным тренером Квартальновым
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
8Пустыня в цвету
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
12Ливни затопили Перу
1195-летие Ирины Антоновой
06:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Резидентам Свободного порта Владивосток хотят добавить еще льгот

Выгоду инвесторы почувствуют после первых 10 лет, обещают в минвостокразвития.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 24 марта, PrimaMedia.

Минвостокразвития предлагает заменить недавно введенный для резидентов свободного порта Владивосток (СПВ) особый налоговый режим еще более льготным. Установленные на 10 лет льготные ставки налогов на прибыль и имущество для крупных инвесторов предложено заменить единым налогом в 6% со сроком действия в 15 лет. Основную выгоду от нового режима резиденты должны почувствовать за пределами первой десятилетки — обещано, что к 2035 году они будут экономить на налогах 3,4 млрд рублей в год. Необходимость изменений объясняется тем, что нынешние льготы крупным инвесторам не особо интересны, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на «Коммерсант».

Минвостокразвития подготовило предложения о введении специального налога для резидентов СПВ. Проект доклада по этой теме направлен на согласование в Минэкономики и Минфин (есть у «Ъ»). Поручение рассмотреть целесообразность введения спецналога для резидентов порта Владимир Путин дал в конце 2015 года. Произошло это всего через полгода после принятия закона «О свободном порте Владивосток» и сопутствующих поправок к Налоговому кодексу. Тогда для резидентов СПВ был установлен особый режим: нулевые ставки налога на прибыль и на имущество первые пять лет, на следующие пятилетку — соответственно 12% и 0,5%. Ставка соцвзносов на все 10 лет — 7,6%.

Напомним, режим СПВ распространен на все ключевые порты юга Дальнего Востока — от Зарубино до Находки, а также на международный аэропорт Владивосток и портовые зоны в других регионах (включая Камчатку, Сахалин, Чукотку, Ванино в Хабаровском крае). Сейчас, по данным Корпорации развития Дальнего Востока, в СПВ зарегистрировано 148 резидентов с объемом инвестиций в 254 млрд рублей.

В минвостокразвития, однако, настаивают, что принятых мер для привлечения крупного бизнеса недостаточно: «отсутствуют кластеры и производственные цепочки в СПВ, нет крупных якорных резидентов, не образуются логистические хабы». Резиденты реализуют проекты в типичных для региона отраслях (промышленность, транспорт, рыбная отрасль), и зачастую это все тот же локальный бизнес, просто перешедший с обычной на льготную систему налогообложения. Чиновники отмечают, что регион проигрывает льготным режимам в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Средняя налоговая нагрузка в СПВ — 10,64%, что примерно соответствует нагрузке в Южной Корее, Сингапуре, Малайзии, однако в этих странах действуют точечные льготы для приоритетных отраслей экономики, снижающие бремя до 3,3−4,5%.

Размер соцвзносов оставлен прежним. Применяться новый режим должен 15 лет, с правом дальнейшего продления. Как и сейчас, у резидентов будут доступ к режиму свободной таможенной зоны и ускоренное возмещение НДС. Это позволит сделать налоговую нагрузку фиксированной — 10,45% против возрастающей с 4,5% до 17,2% при текущем режиме. Первые десять лет уровень нагрузки особо не изменится, далее (с отменой льгот при нынешней схеме) сумма экономии инвесторов будет расти (до 3,4 млрд рублей в год к 2035 году). В своих прогнозах минвостокразвития демонстрирует удивительную определенность: благодаря единому налогу в ДФО до 2025 года появится 996 новых компаний в приоритетных отраслях. Из них 153 будут крупными, приносящими 1,07 млрд рублей налогов в год.

Новый режим предназначен лишь для инвесторов в приоритетные отрасли: высокотехнологичные промпроизводства, переработка сельхозпродукции, логистика, газонефтехимия, медицина. Доля продукции, поставляемой на экспорт, при этом должна превышать 50%. Оценку проекта проводила аудиторская компания КПМГ. Интересно, что новый режим структурно «списан» с единого сельхозналога, ориентированного на мелких аграриев. В минвостокразвития полагают, что режим будет стимулировать локализацию производств, и что сэкономленные на налогах средства бизнес будет полностью реинвестировать в инфраструктуру и объекты капстроительства.

В минфине и минэкономики «Ъ» подтвердили поступление проекта доклада коллег: «Предложения находятся на стадии рассмотрения». По словам источника «Ъ» в правительстве, минфин эти предложения изначально не поддерживает. «Там считают, что в нынешней бюджетной ситуации плодить налоговые режимы, которые косвенно ведут к снижению налоговых доходов субъектов, нецелесообразно», — говорит он.

От ИА PrimaMedia добавим, получить статус резидента СПВ станет проще. Правительство рассматривает возможность применения снижения минимального уровня капитальных вложений для инвесторов до 0,5−1 млн рублей. Согласно действующему законодательству объем капвложений должен быть не менее 5 млн рублей в течение трех лет со дня включения индивидуального предпринимателя или юрлица в реестр таких резидентов. Соответствующие поправки уже подготовлены минвостокразвития.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Уступи дорогу или подерешься: во Владивостоке дорожные споры решаются битами и кулаками
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
Первый канал отказался от дистанционного участия в «Евровидении»
Фийон обвинил Олланда в слежке за политическими оппонентами
Белый дом: улик сговора CNN с Клинтон больше, чем Трампа с РФ
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
В кабины пилотов самолетов установят видеорегистраторы
Эрдоган: ЕС после референдума в Турции «могут ждать сюрпризы»
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Треть россиян оказалась не способна взять ипотеку
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Счета за коммунальные услуги в России уменьшились
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь