Дом на 240 квартир для военных ввели в эксплуатацию во Владивостоке

«В ходе мероприятия представители командования Тихоокеанского флота и приморского общевойскового объединения ВВО в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир семьям военнослужащих флота и округа, а также ознакомились с инфраструктурой микрорайона и планировкой жилья. Полученное жилье в новом 240-квартирном жилом доме по улице Адмирала Смирнова, 14 в микрорайоне “Снеговая падь” значительно сокращает очередь военнослужащих на получение постоянного жилья по избранному месту жительства в городе Владивостоке», — сообщил Матвеев.

В Приморье также реализуется программа по обеспечению военнослужащих служебным жильем, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС. В 2017 году в «Снеговой пади» планируется завершить строительство еще двух домов со служебным жильем на 489 квартир.