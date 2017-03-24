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06:30 (мск), источник: Вести Приморье

Дом на 240 квартир для военных ввели в эксплуатацию во Владивостоке

Жилой дом на 240 квартир для военнослужащих Минобороны сдали в эксплуатацию во Владивостоке, торжественная церемония состоялась 24 марта в микрорайоне «Снеговая падь», сообщил ТАСС начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа (ВВО) по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев.

«В ходе мероприятия представители командования Тихоокеанского флота и приморского общевойскового объединения ВВО в торжественной обстановке вручили ключи от новых квартир семьям военнослужащих флота и округа, а также ознакомились с инфраструктурой микрорайона и планировкой жилья. Полученное жилье в новом 240-квартирном жилом доме по улице Адмирала Смирнова, 14 в микрорайоне “Снеговая падь” значительно сокращает очередь военнослужащих на получение постоянного жилья по избранному месту жительства в городе Владивостоке», — сообщил Матвеев.

В Приморье также реализуется программа по обеспечению военнослужащих служебным жильем, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС. В 2017 году в «Снеговой пади» планируется завершить строительство еще двух домов со служебным жильем на 489 квартир.

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