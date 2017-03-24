В Приморье цена проезда в автобусе выросла на 5 рублей

Глава Партизанского городского округа Александр Зражевский пояснил: в январе 2017 года две компании автоперевозчиков, нарушив сразу несколько законодательных актов, самовольно повысили цену на билеты.

«Когда прокуратура Партизанска вынесла предписание снизить тарифы до 18 рублей, водители отказались выполнять условия договора на пассажирские перевозки с администрацией ПГО и 17 февраля не вышли на линию. Наши совместные совещания 18 и 19 февраля не дали положительных результатов и только после того, как мы вместе с руководителями предприятий побывали в администрации края, автобусное сообщение было возобновлено. По устному соглашению с автоперевозчиками стоимость билета с 13 марта установлена в пределах 23 рублей вместо предложенных ими 25 рублей. И эта цена не будет меняться до конца года.

Хотелось бы пояснить: устанавливать нерегулируемый тариф перевозчикам позволяет 220 федеральный Закон о пассажирских перевозках от 13 июля 2015 года. Администрация, в свою очередь, намерена усилить требования к санитарному состоянию автобусов, соблюдению графика движения, оперативно реагировать на жалобы пассажиров, касающиеся несоблюдения своих обязанностей водителями.

Кроме того, мы оставляем за собой право изменить маршруты, сделать их сквозными… Люди не должны двумя автобусами, по двойной цене, добираться из одного конца города в другой.

Поскольку наш бюджет не позволяет субсидировать пассажирские перевозки, администрация округа не может регулировать стоимость проезда, — рассказал глава Партизанска.