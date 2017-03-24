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07:07 (мск), источник: Om1.ru

В Омске продолжают сносить незаконные ларьки

За первые 3 месяца в одном из округов Омска принудительно вывезли 18 ларьков.

Размещение нестационарных торговых объектов в Омске по-прежнему находится на особом контроле. Так, с территории Центрального округа было вынесено 23 незаконно размещенных нестационарных торговых объекта, к ним относятся киоски, ларьки и павильоны.

К примеру, накануне с остановки «Улица 2-ая Восточная» исчез нелегально установленный киоск. Специалисты отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа принудительно вынесли ларек, стоявший возле дома № 4 по улице Сыропятская.

Как отмечают в администрации, за последе время это уже второй случай, когда специалисты не могут договориться с собственниками о добровольном монтаже киосков. В итоге приходится прибегать к более жестким мерам.

Раньше на остановке 21-ая Амурская убрали известный в округе киоск с шаурмой. Как правило, информацию о незаконных ларьках специалисты администрации получают от самих омичей и при обследовании улиц.

Ксения Рожкова, начальник отдела экономики, развития потребительского рынка и торговли администрации Центрального округа:

 — Распоряжение главы округа о необходимости вынести незаконно размещенный НТО вывешивается на видимой стороне фасада торгового объекта. В течение двух недель предприниматель имеет возможность убрать его самостоятельно. В противном случае администрация округа принимает меры по выносу киоска в принудительном порядке в течение 30 рабочих дней.

Всего с начала 2017 года в Центральном округе было вынесено 18 киосков и ларьков, принудительно — 5, еще по 6 пока ведутся судебные процессы. В 2016 году, как сообщают в администрации, 73 предпринимателя самостоятельно вывезли ларьки, а 16 пришлось увозить принудительно.

Предприниматели могут забрать киоск, отвезенный на штрафстоянку, но при этом необходимо заплатить штраф. Если же в течение месяца хозяин не появляется, то начинает процедура признания торгового объекта бесхозным.

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