В Уфе состоится ярмарка вакансий для инвалидов

Как сообщили в Центре занятости населения Уфы, в числе предлагаемых вакансий — архивариус, вахтер, ведущий инженер, воспитатель, врач, гардеробщик, геолог, делопроизводитель, дизайнер, инженер-программист, кассир, кондуктор, консультант, кухонный рабочий, мастер, музыкальный руководитель, оператор заправочных станций, педагог дополнительного образования, пчеловод, слесарь, техник, учитель, фармацевт и электромонтажник.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки вакансий — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.