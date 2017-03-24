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07:26 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе состоится ярмарка вакансий для инвалидов

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 30 марта состоится специализированная ярмарка вакансий для инвалидов и граждан, имеющих ограничения по здоровью.

Как сообщили в Центре занятости населения Уфы, в числе предлагаемых вакансий — архивариус, вахтер, ведущий инженер, воспитатель, врач, гардеробщик, геолог, делопроизводитель, дизайнер, инженер-программист, кассир, кондуктор, консультант, кухонный рабочий, мастер, музыкальный руководитель, оператор заправочных станций, педагог дополнительного образования, пчеловод, слесарь, техник, учитель, фармацевт и электромонтажник.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки вакансий — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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