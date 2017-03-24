В Уфе состоится ярмарка вакансий для инвалидов
УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 30 марта состоится специализированная ярмарка вакансий для инвалидов и граждан, имеющих ограничения по здоровью.
УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В Уфе 30 марта состоится специализированная ярмарка вакансий для инвалидов и граждан, имеющих ограничения по здоровью.
Как сообщили в Центре занятости населения Уфы, в числе предлагаемых вакансий — архивариус, вахтер, ведущий инженер, воспитатель, врач, гардеробщик, геолог, делопроизводитель, дизайнер,
Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о положении на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.
Все услуги оказываются бесплатно.
Место и время проведения ярмарки вакансий — бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.