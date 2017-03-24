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11:42 (мск), источник: Янтарный край

В Калининградской области розничная торговля не может выбраться из глубокого кризиса

В Калининградской области оборот розничной торговли в январе-феврале 2017 года составил 22,6 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 92,5% к соответствующему периоду 2016 года, в феврале 2017 года — 11,1 миллиарда рублей и по сравнению с февралем 2016 года — 91,9%, январем 2017 года — 96%.

По данным Калининградстата, оборот на 96,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,2%, при том, что в январе-феврале 2016 года — соответственно 97,1% и 2,9%.

Интересно и то, что в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 50,3%, а непродовольственных товаров — 49,7%. За год это соотношение практически не изменилось.

Оборот общественного питания в январе-феврале 2017 года составил, по оценке, 1,7 миллиарда рублей, что в сопоставимых ценах составляет 104,8% к соответствующему периоду 2016 года, в феврале 2017 года — 0,8 миллиарда рублей и по сравнению с февралем 2016 года — 106,6%, январем 2017 года — 90,4%.

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В Калининградской области розничная торговля не может выбраться из глубокого кризиса
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