В Калининградской области розничная торговля не может выбраться из глубокого кризиса

По данным Калининградстата, оборот на 96,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,2%, при том, что в январе-феврале 2016 года — соответственно 97,1% и 2,9%.

Интересно и то, что в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 50,3%, а непродовольственных товаров — 49,7%. За год это соотношение практически не изменилось.