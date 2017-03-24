В Калининградской области розничная торговля не может выбраться из глубокого кризиса
В Калининградской области оборот розничной торговли в
В Калининградской области оборот розничной торговли в
По данным Калининградстата, оборот на 96,8% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 3,2%, при том, что в
Интересно и то, что в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 50,3%, а непродовольственных товаров — 49,7%. За год это соотношение практически не изменилось.
Оборот общественного питания в