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07:59 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Twitter рассматривает введение платной подписки

Компания Twitter рассматривает возможность введения платной подписки, сообщает The Verge.

Источник: AFP 2017

Представитель компании рассказал изданию, что платная версия рассчитана на «профессиональных пользователей» и будет включать расширенные аналитические данные, оповещения о последних новостях, а также сведения о том, о чем пишут подписчики аккаунта. При этом отмечается, что все новые функции будут доступны в сервисе Twitter Tweetdeck, а основное мобильное приложение Twitter останется бесплатным.

Журналист The Huffington Post Эндрю Тавани опубликовал фото возможного нового дизайна Tweetdeck, а также представил текст заявления компании, согласно которому новая версия приложения рассчитана на «маркетологов, журналистов и профессионалов из других областей».

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При этом источник The Verge уточняет, что Twitter еще не начал разработку новой версии, а пока только оценивает возможную заинтересованность пользователей.

По данным Reuters, Twitter, в отличие от Facebook, не сумел привлечь достаточно большую аудиторию для стабильного дохода от рекламы. Таким образом, введение платной подписки может помочь увеличить доходы компании.

В феврале акции Twitter потеряли в цене 10% после выхода финансового отчета компании за четвертый квартал 2016 года.

Сервис микроблогов зафиксировал самый низкий уровень доходов за свою историю, а также падение количества пользователей на 4%.

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