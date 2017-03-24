Twitter рассматривает введение платной подписки
Компания Twitter рассматривает возможность введения платной подписки, сообщает The Verge.
Компания Twitter рассматривает возможность введения платной подписки, сообщает The Verge.
Представитель компании рассказал изданию, что платная версия рассчитана на «профессиональных пользователей» и будет включать расширенные аналитические данные, оповещения о последних новостях, а также сведения о том, о чем пишут подписчики аккаунта. При этом отмечается, что все новые функции будут доступны в сервисе Twitter Tweetdeck, а основное мобильное приложение Twitter останется бесплатным.
Журналист The Huffington Post Эндрю Тавани опубликовал фото возможного нового дизайна Tweetdeck, а также представил текст заявления компании, согласно которому новая версия приложения рассчитана на «маркетологов, журналистов и профессионалов из других областей».
При этом источник The Verge уточняет, что Twitter еще не начал разработку новой версии, а пока только оценивает возможную заинтересованность пользователей.
По данным Reuters, Twitter, в отличие от Facebook, не сумел привлечь достаточно большую аудиторию для стабильного дохода от рекламы. Таким образом, введение платной подписки может помочь увеличить доходы компании.
В феврале акции Twitter потеряли в цене 10% после выхода финансового отчета компании за четвертый квартал 2016 года.
Сервис микроблогов зафиксировал самый низкий уровень доходов за свою историю, а также падение количества пользователей на 4%.