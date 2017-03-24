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07:32 (мск), источник: Вести Приморье

«Приморскуголь» сокращает более 200 шахтеров из-за снижение добычи угля

Более 200 шахтеров шахтоуправления «Восточное» АО «Приморскуголь» (входит в состав АО «Сибирская угольная энергетическая компания») получили уведомления о сокращении. Причиной закрытия шахты является падение спроса на приморский уголь.

Источник: Вести Приморье

Более 200 шахтеров шахтоуправления «Восточное» АО «Приморскуголь» (входит в состав АО «Сибирская угольная энергетическая компания») получили уведомления о сокращении. Об этом сообщила пресс-служба Федерации независимых профсоюзов Приморского края.

«24 марта шахтоуправление “Восточное” филиал АО “Приморскуголь” — единственное градообразующее предприятие в поселке Липовцы Октябрьского района — сокращает 218 человек в связи с ликвидацией шахты. Люди предупреждены, руководство пытается им помочь, но из-за сокращения объемов добычи угля в крае трудоустраивать их некуда», — говорится в сообщении.

Как отмечается, причиной закрытия шахты является падение спроса на приморский уголь. Его потребителями долгие годы была энергетическая отрасль края, однако в настоящее время из-за перевода на газ основных электростанций потребление угля в регионе снизилось.

По данным предприятия, работу на новом участке, разработка которого начнется к концу года, вновь смогут получить не более 60 человек. Поскольку проблема касается всех филиалов компании, то возможности предоставить новые рабочие места остальным увольняемым работникам нет. Более того, из-за падения производства до конца года могут остаться без работы еще 90 человек другого предприятия «Приморскугля» — Разрезоуправления «Новошахтинское».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС, выход из сложившейся ситуации профсоюзы и руководство предприятия видят в переводе котельных края с мазута на твердое топливо, что позволит восстановить спрос на местный уголь. Одновременно предлагается ограничить реализацию привозного угля в крае.

АО «Приморскуголь» является одним из ведущих угледобывающих объединений Дальнего Востока. В настоящее время предприятие добывает более 2 млн тонн угля в год. В начале 2017 года «Приморскуголь» по итогам аукциона получил право на разведку и добычу угля на новом участке Липовецкого месторождения. Мероприятия, необходимые для начала работ по вскрытию и последующей отработки запасов угля, идут по плану, и уже к концу года начнется добыча.

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