«Аэропорт с красноярской душой»: представлены эскизы интерьеров нового терминала
Чум и «каменные бабы» могут появиться в аэропорту Емельяново.
Чум и «каменные бабы» могут появиться в аэропорту Емельяново.
Спикер краевого парламента, председатель совета директоров АО «Эра Групп» Александр Усс провел выездное совещание, в ходе которого состоялась презентация бренда аэропорта Емельяново.
Рабочая встреча проходила на территории аэропорта. На ней обсуждалась внутренняя стилистика нового пассажирского терминала. Цель разработки концепции — создание уникального образа нового аэропорта, являющегося не только воздушными воротами одного из крупнейших регионов России, но выступающего в роли крупного регионального хаба для соседних регионов Тувы и Хакасии.
Общую концепцию — основу всей последующей работы по оформлению терминала — разрабатывает
Экспертному совету было предложено несколько различных вариантов концепций. Предпочтительной оказалась концепция «Дети одной реки», 6 ее основных составляющих будут демонстрировать развитие макрорегиона от глубокой древности до современности. Среди предложенных экспертному совету направлений: «Природа», «Персоны», «Река», «Петроглифы», «Цвет» и «Бизнес».
«У нас прошло необычное заседание совета директоров, — прокомментировал Александр Усс. — Наряду с
Александр Усс также выразил мнение, что этот бренд будет выражать современную подачу традиций, которыми знаменит Красноярск. К примеру, в Австралии рисунки аборигенов, отражающие их вековой дух, можно увидеть на каждом шагу, а в нашем крае
«У нас нет возможности купить красивые сувениры, которые бы отражали богатство культуры Красноярского края, его индустриальную мощь, — сказал спикер. — Будучи председателем совета директоров, я попытался начать это движение за красноярскую идентичность. Здесь будут представлены разного рода пейзажи, которые являются визитной карточкой Красноярья, начиная от южных и заканчивая северными, а также виды Тувы, Хакасии. Здесь будет показана культура малых народов, представлены великие люди, которые здесь жили и живут, копии полотен Сурикова, петроглифы и другие вещи, поданные в хорошей современной манере. Красноярцы убедятся, что аэропорт станет не только технологическим пунктом, но и местом, куда просто интересно приехать».