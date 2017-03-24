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07:57 (мск), источник: Newslab.ru

«Аэропорт с красноярской душой»: представлены эскизы интерьеров нового терминала

Чум и «каменные бабы» могут появиться в аэропорту Емельяново.

Спикер краевого парламента, председатель совета директоров АО «Эра Групп» Александр Усс провел выездное совещание, в ходе которого состоялась презентация бренда аэропорта Емельяново.

Рабочая встреча проходила на территории аэропорта. На ней обсуждалась внутренняя стилистика нового пассажирского терминала. Цель разработки концепции — создание уникального образа нового аэропорта, являющегося не только воздушными воротами одного из крупнейших регионов России, но выступающего в роли крупного регионального хаба для соседних регионов Тувы и Хакасии.

Общую концепцию — основу всей последующей работы по оформлению терминала — разрабатывает дизайн-агентство «АртСтиль». Параллельно одно из российских архитектурных бюро работает над интерьером залов ожидания, торговых галерей и вип-залов.

Экспертному совету было предложено несколько различных вариантов концепций. Предпочтительной оказалась концепция «Дети одной реки», 6 ее основных составляющих будут демонстрировать развитие макрорегиона от глубокой древности до современности. Среди предложенных экспертному совету направлений: «Природа», «Персоны», «Река», «Петроглифы», «Цвет» и «Бизнес».

«У нас прошло необычное заседание совета директоров, — прокомментировал Александр Усс. — Наряду с бизнес-планом речь шла о концепции внешнего облика аэропорта, что очень важно для красноярцев. Мы хотим, чтобы аэропорт не только был одним из самых современных и интересных в России по своей технической оснащенности и удобству, но и имел красноярское лицо, красноярскую душу. В свое время была предложена идея под названием “Дети одной реки”. Она означает, что аэропорт является воротами в большой мегарегион, который объединяет вокруг великой реки — Енисея — Хакасию, Туву и Красноярский край. Думаю, что именно благодаря аэропорту мы сможем восполнять дефицит души и региональной идентичности. Красноярский край с его многообразием природы, людьми, историей и традициями этого заслуживает. Для разработки концепции была приглашена компания “Арт-стиль”. Мне кажется, что тепло, ширь и современность Красноярска авторы смогли отразить. Но это вопрос творческий, и мы послушали разные мнения экспертов, занимающихся искусством, и с учетом дискуссии приняли стратегически важные решения. А результаты этих обсуждений красноярцы смогут увидеть 1 декабря этого года, когда обновленный аэропорт под брендом “Дети одной реки” распахнет свои двери».

Александр Усс также выразил мнение, что этот бренд будет выражать современную подачу традиций, которыми знаменит Красноярск. К примеру, в Австралии рисунки аборигенов, отражающие их вековой дух, можно увидеть на каждом шагу, а в нашем крае почему-то подобные вещи забываются.

«У нас нет возможности купить красивые сувениры, которые бы отражали богатство культуры Красноярского края, его индустриальную мощь, — сказал спикер. — Будучи председателем совета директоров, я попытался начать это движение за красноярскую идентичность. Здесь будут представлены разного рода пейзажи, которые являются визитной карточкой Красноярья, начиная от южных и заканчивая северными, а также виды Тувы, Хакасии. Здесь будет показана культура малых народов, представлены великие люди, которые здесь жили и живут, копии полотен Сурикова, петроглифы и другие вещи, поданные в хорошей современной манере. Красноярцы убедятся, что аэропорт станет не только технологическим пунктом, но и местом, куда просто интересно приехать».

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