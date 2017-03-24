Авиакомпании смогут на год запрещать авиадебоширам летать своими рейсами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Авиакомпании смогут на один год запрещать летать своими рейсами авиапассажирам, нарушившим порядок на борту. Такое право воздушных перевозчиков прописано в подготовленных ко второму чтению поправках законопроекта о черных списках, сообщил ТАСС председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»).
«Поправки в Воздушный кодекс РФ по черным спискам авиапассажиров уже подготовлены», — сказал депутат.
За нарушение порядка на воздушном судне в отношении пассажиров будут составляться протоколы, а дальше имя нарушившего порядок авиапассажира будет вноситься в черные списки, и пассажир лишится права летать в этой компании один год.
Евгений МосквичевПредседатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству
Глава профильного думского комитета уточнил, что авиадебошир не сможет в течение года летать рейсами именно той компании, в черные списки которой его имя попало. «Что касается других компаний, — то это (включение в черные списки другой авиакомпании) не будет на них распространяться», — добавил он.
Москвичев сообщил, что Госдума рассмотрит во втором чтении данный законопроект на одном из пленарных заседаний в первую неделю апреля.
Речь идет о поправках в Воздушный кодекс РФ, внесенных депутатом от ЛДПР Ярославом Ниловым, которые предусматривают наделение перевозчика правом в одностороннем порядке отказывать в заключении договора воздушной перевозки лицу, допустившему нарушение правил поведения на борту воздушного судна, создавшему угрозу безопасности полета либо угрозу жизни пассажиров, а также не выполнившему распоряжений командира экипажа самолета. Законопроектом предлагается предоставить авиакомпаниям право официально публиковать списки авиадебоширов.