Авиакомпании смогут на год запрещать авиадебоширам летать своими рейсами

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Авиакомпании смогут на один год запрещать летать своими рейсами авиапассажирам, нарушившим порядок на борту. Такое право воздушных перевозчиков прописано в подготовленных ко второму чтению поправках законопроекта о черных списках, сообщил ТАСС председатель профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев («Единая Россия»).

«Поправки в Воздушный кодекс РФ по черным спискам авиапассажиров уже подготовлены», — сказал депутат.