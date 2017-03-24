Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Депутат потребовал от СКР, ФСБ и МВД проверки данных о Медведеве
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Джоли и Питт возобновили общение
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
«Упала в обморок»: СМИ о реакции Максаковой на убийство мужа
"Оружие у радикалов": ДНР об убийстве Вороненкова
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
Джоли и Питт возобновили общение
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
08:23 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 25 марта

УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворов от снега с применением спецтехники на 25 марта.

В Октябрьском районе уборка дворовых территорий запланирована завтра по следующим адресам:

ул. Б. Бикбая, 24/3, 24/4; ул. М. Рыльского, 20/1; ул. Ю. Гагарина, 33, 43, 43/1, 43/2, 45; ул. Н. Ковшовой, 9, 11; ул. М. Жукова, 18; ул. Российская, 169, 169/1; ул. Менделеева, 213, 213/2.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
СМИ: шесть боевиков убито при атаке на часть Росгвардии в Чечне
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
На Алтае появилась гора Газпром
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Все новостройки в России будут энергоэффективными
Правительство поменяло порядок оплаты за отопление
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь