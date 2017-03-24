В Уфе опубликован график уборки дворов от снега на 25 марта
УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворов от снега с применением спецтехники на 25 марта.
УФА, 24 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. Администрация Уфы опубликовала график комплексной очистки дворов от снега с применением спецтехники на 25 марта.
В Октябрьском районе уборка дворовых территорий запланирована завтра по следующим адресам:
ул. Б. Бикбая, 24/3, 24/4; ул. М. Рыльского, 20/1; ул. Ю. Гагарина, 33, 43, 43/1, 43/2, 45; ул. Н. Ковшовой, 9, 11; ул. М. Жукова, 18; ул. Российская, 169, 169/1; ул. Менделеева, 213, 213/2.