Тенге ослаб на бирже после пяти выходных

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США. Средневзвешенный курс доллара по её итогам составил 316,59 тенге.

В субботу, 18 марта, утренняя сессия завершилась на отметке 315,58 тенге за доллар. Таким образом доллар после пяти выходных дней на KASE подорожал на 1,01 тенге. Нефть Brent утром 24 марта торговалась на уровне 50,63 доллара за баррель. Трейдеры связывают небольшой рост с информацией о поставках саудовской нефти в США.