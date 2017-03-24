Минприроды выставило на конкурс 24 участка для промышленного рыболовства

На конкурс выставлено 24 лота, из них 16 лотов — в границах Камского водохранилища, 5 лотов — Воткинского водохранилища, 2 лота — в озерах, реках и пойменных водоемах.

Рыбопромысловые участки расположены в 12 муниципалитетах региона (Соликамский, Усольский, Ильинский, Юсьвинский, Добрянский, Ильинский, Кунгурский, Красновишерский районы и др.). Срок заключения договоров — от 8 до 11 лет. Вскрытие конвертов с заявками состоится 20 апреля 2017 года.