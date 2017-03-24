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09:07 (мск), источник: Коммерсантъ

Минприроды выставило на конкурс 24 участка для промышленного рыболовства

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края объявило конкурс на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства на водных объектах региона.

На конкурс выставлено 24 лота, из них 16 лотов — в границах Камского водохранилища, 5 лотов — Воткинского водохранилища, 2 лота — в озерах, реках и пойменных водоемах.

Рыбопромысловые участки расположены в 12 муниципалитетах региона (Соликамский, Усольский, Ильинский, Юсьвинский, Добрянский, Ильинский, Кунгурский, Красновишерский районы и др.). Срок заключения договоров — от 8 до 11 лет. Вскрытие конвертов с заявками состоится 20 апреля 2017 года.

Краевые власти ежегодно предоставляют рыбопромысловые участки для промышленного рыболовства. По итогам 2016 года в Пермском крае выловлено 696,5 тонн рыбы, сообщает пресс-служба краевого правительства.

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