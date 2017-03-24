Индийская компания собирается финансировать добычу полезных ископаемых в Хабаровском крае
Индийская компания «SRAM&MRAM» намерена финансировать добычу полезных ископаемых в Хабаровском крае, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.
Индийская компания «SRAM&MRAM» намерена финансировать добычу полезных ископаемых в Хабаровском крае, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на ТАСС.
«Мы приехали в Хабаровский край, потому что он удобно расположен и здесь большая линейка полезных ископаемых. Нас интересуют золото, серебро, уголь и другие ресурсы. В международной практике нашей компании вложения в такие проекты требуют от $5 до 10 млн, более точную сумму можно будет назвать позднее», — рассказал президент «SRAM&MRAM» Сайлеша Лаху Хиранандани.
По его словам, к конкретным проектам инвесторы приступят «через месяц-другой». Президент компании также отметил, что индийский бизнес интересуют режимы льготного налогообложения как при найме рабочей силы, так и при реализации проектов на территории региона.
Сайлеша Лаху Хиранандани возглавляет делегацию индийских предпринимателей. Бизнесмены приехали на Дальний Восток после работы в Индии российской делегации под руководством