Индийская компания собирается финансировать добычу полезных ископаемых в Хабаровском крае

«Мы приехали в Хабаровский край, потому что он удобно расположен и здесь большая линейка полезных ископаемых. Нас интересуют золото, серебро, уголь и другие ресурсы. В международной практике нашей компании вложения в такие проекты требуют от $5 до 10 млн, более точную сумму можно будет назвать позднее», — рассказал президент «SRAM&MRAM» Сайлеша Лаху Хиранандани.

По его словам, к конкретным проектам инвесторы приступят «через месяц-другой». Президент компании также отметил, что индийский бизнес интересуют режимы льготного налогообложения как при найме рабочей силы, так и при реализации проектов на территории региона.