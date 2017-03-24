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09:13 (мск), источник: Sputnik.by

Россия запрещает ввоз пяти марок сыров из Беларуси

Для проведения изъятия продукции, поступившей в сопровождении отмененных деклараций, вся необходимая информация была направлена в соответствующие уполномоченные надзорные органы.

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Росаккредитация приостановила действие деклараций соответствия на 5 марок сыров из Беларуси, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Информация о том, что в пунктах предварительного уведомления «Красная Горка» и «Красный Камень», были выявлены партии сыров из Республики Беларусь, не соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза, была обнародована еще в феврале. Однако по информации Россельхознадзора производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации. В результате Федеральной службой по аккредитации приостановлено действие деклараций о соответствии на молочную продукцию.

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Решение Росаккредитации касаются следующий видов продукции белорусских производителей:

сыр «Раубичский» производства филиала ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», сыр «Тильзитер» этого же производителя, сыр «Белорусское золото» производства «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», сыр «Альпийский» этого же производителя, сыр «Гройцер» производства Браславский филиал ОАО «Глубокский молочноконсервный комбинат».

В свою очередь Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь приостановил действие декларации о соответствии на сыр «Черный герцог» производства филиал «Славгородский» ОАО «Бабушкина крынка».

Россельхознадзор напомнил участникам внешнеэкономической деятельности о том, что оборот пищевой продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен.

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