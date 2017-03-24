Россия запрещает ввоз пяти марок сыров из Беларуси

МИНСК, 24 мар — Sputnik. Росаккредитация приостановила действие деклараций соответствия на 5 марок сыров из Беларуси, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Информация о том, что в пунктах предварительного уведомления «Красная Горка» и «Красный Камень», были выявлены партии сыров из Республики Беларусь, не соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза, была обнародована еще в феврале. Однако по информации Россельхознадзора производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации. В результате Федеральной службой по аккредитации приостановлено действие деклараций о соответствии на молочную продукцию.