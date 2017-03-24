Россия запрещает ввоз пяти марок сыров из Беларуси
Для проведения изъятия продукции, поступившей в сопровождении отмененных деклараций, вся необходимая информация была направлена в соответствующие уполномоченные надзорные органы.
Для проведения изъятия продукции, поступившей в сопровождении отмененных деклараций, вся необходимая информация была направлена в соответствующие уполномоченные надзорные органы.
МИНСК, 24 мар — Sputnik. Росаккредитация приостановила действие деклараций соответствия на 5 марок сыров из Беларуси, сообщила
Информация о том, что в пунктах предварительного уведомления «Красная Горка» и «Красный Камень», были выявлены партии сыров из Республики Беларусь, не соответствующие требованиям технических регламентов Таможенного союза, была обнародована еще в феврале. Однако по информации Россельхознадзора производители пищевой продукции не приняли необходимых мер по исправлению ситуации. В результате Федеральной службой по аккредитации приостановлено действие деклараций о соответствии на молочную продукцию.
Решение Росаккредитации касаются следующий видов продукции белорусских производителей:
сыр «Раубичский» производства филиала ОАО «Рогачевский молочноконсервный комбинат», сыр «Тильзитер» этого же производителя, сыр «Белорусское золото» производства «Ошмянский сыродельный завод» филиал ОАО «Лидский
В свою очередь Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь приостановил действие декларации о соответствии на сыр «Черный герцог» производства филиал «Славгородский» ОАО «Бабушкина крынка».
Россельхознадзор напомнил участникам внешнеэкономической деятельности о том, что оборот пищевой продукции в отсутствие декларации о соответствии на территории Таможенного союза запрещен.