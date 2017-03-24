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10:23 (мск), источник: Вести Приморье

Почти 70% приморцев уже получили новое жилье взамен аварийного

В рамках реализации приоритетной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в новые дома переехало уже больше пяти тысяч приморцев. Необходимо переселить еще около двух тысяч граждан.

Как сообщил и.о. директора департамента градостроительства Максим Веденев, до окончания срока реализации программы необходимо переселить еще около двух тысяч граждан.

«В целом, на сегодняшний день новые квартиры получили 5 392 человека, это практически 70% от общего количества переселяемых», — рассказал глава ведомства.

Сейчас муниципалитеты работают над четвертым, завершающим, этапом программы. Из 10 территорий-участников контракты на весь объем расселяемых жилых помещений заключили уже семь муниципальных образований.

«Это Артем, Находка, Партизанск, Уссурийск, а также Кавалеровское, Посьетское и Смоляниновское городские поселения. В остальных эта работа ведется», — сообщил он.

Особое внимание в ходе совещания было уделено вопросам реализации этапа 2014 года, когда муниципалитеты столкнулись с недобросовестным подрядчиком. Незавершенными остаются мероприятия в Находкинском городском округе, Надеждинском сельском поселении, Посьетском и Хасанском городских поселениях. Как доложил Губернатору его заместитель Эдуард Портнов, требования муниципальных властей о передаче жилых помещений ООО «Дальневосточный Консалтинг» Арбитражным судом Приморского края признаны обоснованными.

Теперь, по поручению главы края, муниципалитеты должны сосредоточиться не на строительстве жилья, а на покупке квартир на вторичном рынке.

Обращаясь к главам территорий, Губернатор подчеркнул, программа должна быть завершена до 31 декабря 2017 года. Владимир Миклушевский поручил перевести мероприятия по переселению в проектный формат.

«Я не допущу срыва исполнения поручения Президента и буду контролировать лично, как ведутся работы. Предупреждаю каждого: реализация программы должна быть завершена в срок», — заявил глава края.

Напомним, внедрение проектного подхода в систему управления — это перспективное направление, реализуемое сегодня на федеральном уровне. В Приморье проектный подход появился в 2015 году, задолго до его декларации российским правительством как наиболее продуктивного управленческого решения.

«В нынешней экономической и политической ситуации подход “от забора и до обеда” неприемлем. Если мы хотим иметь эффективные государство и экономику, то должны переходить на эффективные методы управления», — считает глава Приморья.

Отметим, ход реализации программы по переселению из аварийного жилья Владимир Миклушевский проверяет лично в ходе рабочих поездок по региону. Губернатор занимает жесткую позицию по отношению к недобросовестным подрядчикам. По мнению главы региона, если подрядчик не исполняет своих обязательств, необходимо расторгать контракты и решать вопрос в альтернативном ключе.

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