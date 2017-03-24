В Омске только на одной улице нашли 27 нелегальных рекламных щитов

Специалисты отдела контроля мэрии Омска совместно с представителями «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска убрали 27 нелегально установленных рекламных объектов.

«Подобные проверки проводятся еженедельно. Решение Омского городского Совета запрещает эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций. В 2016 году мы демонтировали более 500 подобных конструкций. С начала 2017 года — уже 125. Работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул начальник отдела контроля Георгий Синяков.

Незаконно установленные штендеры демонтируют ножницами по металлу и возвращают владельцу по его просьбе. Для этого необходимо обратиться в администрацию округа и предъявить правоустанавливающие документы. Вместе с тем следует иметь в виду, что в любом случае будет составлен протокол об административном правонарушении.

Злостным нарушителям грозит штраф. Для физических лиц его размер составляет от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 20000 рублей, для юридических — от 10000 рублей до 100 000 рублей.