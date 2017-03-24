Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Авитаминоз: правда или вымысел
6 способов сэкономить на плитке в ванной
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Бразилия разгромила уругвайцев и укрепила лидерство в отборе ЧМ
Гол Месси принес Аргентине победу над чилийцами в отборе ЧМ-2018
В моду вошли широкие брюки (фото)
Ксения Собчак, Матильда Шнурова и другие на модном показе (фото)
"Ее либо убьют, либо она исчезнет": эксперт о Максаковой
«Упала в обморок»: Максакова увидела убитого мужа
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
09:10 (мск), источник: СуперОмск

В Омске только на одной улице нашли 27 нелегальных рекламных щитов

Очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций прошел на улице 10 лет Октября.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты отдела контроля мэрии Омска совместно с представителями «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска убрали 27 нелегально установленных рекламных объектов.

«Подобные проверки проводятся еженедельно. Решение Омского городского Совета запрещает эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций. В 2016 году мы демонтировали более 500 подобных конструкций. С начала 2017 года — уже 125. Работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул начальник отдела контроля Георгий Синяков.

Незаконно установленные штендеры демонтируют ножницами по металлу и возвращают владельцу по его просьбе. Для этого необходимо обратиться в администрацию округа и предъявить правоустанавливающие документы. Вместе с тем следует иметь в виду, что в любом случае будет составлен протокол об административном правонарушении.

Злостным нарушителям грозит штраф. Для физических лиц его размер составляет от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 20000 рублей, для юридических — от 10000 рублей до 100 000 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Командование НАТО в Европе обвинило Россию в поддержке талибов
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: реакции и версии
РФ намерена бойкотировать переговоры о запрете ядерного оружия
СМИ: шесть боевиков убито при атаке на часть Росгвардии в Чечне
Порошенко обратился к НАТО за помощью в ликвидации ЧП в Балаклее
На Алтае появилась гора Газпром
Опрос: 70% россиян готовы проголосовать на выборах 2018 года
Спорт
Невский вестерн: СКА победил «Локомотив» в матче Кубка Гагарина В невероятном по интриге и накалу матче СКА переиграл «Локомотив» и повел в финале Запада
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
В России создается супербатарейка для гаджетов На нее получен грант в 500 000 рублей
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Недостроенные дома планируют обложить налогом
Петербуржцам станет проще оформлять квартиры
Жильцы лишились средств на капремонт из-за банкротства банка
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
В моду вошли широкие брюки: как их носить (фото) Классику, конечно, никто не отменял, но если хотите выглядеть интересно, вам непременно стоит примерить широкие брюки.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь