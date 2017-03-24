В Омске только на одной улице нашли 27 нелегальных рекламных щитов
Очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций прошел на улице 10 лет Октября.
Очередной рейд по демонтажу незаконно установленных рекламных конструкций прошел на улице 10 лет Октября.
Специалисты отдела контроля мэрии Омска совместно с представителями «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска убрали 27 нелегально установленных рекламных объектов.
«Подобные проверки проводятся еженедельно. Решение Омского городского Совета запрещает эксплуатацию нестационарных щитовых конструкций. В 2016 году мы демонтировали более 500 подобных конструкций. С начала 2017 года — уже 125. Работа в этом направлении продолжается», — подчеркнул начальник отдела контроля Георгий Синяков.
Незаконно установленные штендеры демонтируют ножницами по металлу и возвращают владельцу по его просьбе. Для этого необходимо обратиться в администрацию округа и предъявить правоустанавливающие документы. Вместе с тем следует иметь в виду, что в любом случае будет составлен протокол об административном правонарушении.
Злостным нарушителям грозит штраф. Для физических лиц его размер составляет от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц — от 5000 до 20000 рублей, для юридических — от 10000 рублей до 100 000 рублей.