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10:56 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани около «Меги» появятся три новых торговых комплекса

В Казани около ТЦ «Мега» появятся еще три новых торговых комплекса, об этом стало известно в ходе публичных слушаний 23 марта, передает «Бизнес Online».

Источник: Prokazan.ru

В ходе обсуждения проекта планирования микрорайона № 5 жилого района «Седьмое небо» в районе улиц Сахарова и Жиганова стало известно, что здесь появятся ТЦ Castorama, Metro и еще один торговый центр, пока неизвестный.

В Metro объекты торговли займут площадь в 7,4 тыс. кв. м при общей площади в 3,3 га, Castorama будет в два раза больше — участок будет в 6 гектаров, а торговая площадь составит 11,5 тыс. кв. метров. Третий ТЦ будет представлять собой торгово-гаражный комплекс площадью 10 тыс. кв. м.

При этом дата начала строительства пока неизвестна.

Напомним, осенью 2015 года президент Татарстана Рустам Минниханов поручил руководителю Агентства инвестиционного развития РТ Талие Миннулиной подобрать земельный участок для размещения строительного гипермаркета Castorama. Минниханов отметил, что Castorama является одной из крупнейших розничных компаний, специализирующихся на товарах для дома и ремонта. При этом она широко известна на российском рынке и ее продукция пользуется широким спросом.

Кстати

Компания Castorama входит в состав группы Кingfisher — первой в Европе и третьей в мире сети гипермаркетов товаров для дома и ремонта. Розничная сеть группы Кingfisher включает более 650 магазинов в 11 странах. С 2004 году она начала работу на российском рынке.

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