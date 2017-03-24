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09:50 (мск), источник: ИА REGNUM

Дальний Восток в 2017 году получит более 50 км автодорог

Дорожники охватят 13 объектов.

Источник: РИА "Новости"

Дирекция по дорожному строительству «Дальний Восток» в 2017 году планирует сдать после строительства и реконструкции несколько участков федеральных автомобильных дорог общей протяженностью более 53 км и 446 пог. м искусственных сооружений, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт ведомства.

В зоне ответственности дирекции «Дальний Восток» находятся автомобильные дороги общей протяженностью более 6000 км: «Уссури» — от Хабаровска до Владивостока, «Амур» — от Читы до Хабаровска, «Лена» — от Невера до Якутска и «Колыма» — от Якутска до Магадана. Помимо этого, ведётся ремонт подъездной дороги к г. Благовещенску от трассы «Амур» и подъездной дороги к границе с КНР от автомобильной дороги «Лена».

Основные работы запланированы на территории Хабаровского края, Приморья, Амурской и Магаданской областей, а также Якутии.

Дорожники будут работать на 13 объектах — участках трасс А-360 «Лена», А-370 «Уссури», Р-504 «Колыма» и подъездной дороги к границе с КНР (с. Джалинда) от трассы А-360 «Лена». Семь объектов планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году.

Большой объем работ придется на федеральную трассу «Лена», пролегающую от Невера до Якутска.

В Амурской области, на участках с 2 по 4 км (в районе с. Невера) и с 63 по 93 км (в районе п. Дорожного) — проведут подготовительные работы, а на участке с 155 по 165 км (в районе г. Тынды) — достроят мост.

Также продолжается реконструкция трассы А-370 «Уссури» от Хабаровска до Владивостока.

Всего в 2017 году в ДФО сдадут в эксплуатацию более 53 км автодорог.

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