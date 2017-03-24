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09:26 (мск), источник: ИА REGNUM

В Екатеринбурге возобновили сельскохозяйственные ярмарки

Впервые они прошли в 2009 году и позиционировались как антикризисные.

Источник: РИА "Новости"

В Екатеринбурге возобновлена традиция проведения сельскохозяйственных антикризисных ярмарок. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Первая в 2017 году ярмарка прошла 4 и 5 марта на Площади 1905 года. Очередная запланирована 25 и 26 марта. В центре города пройдут праздничные гулянья и будет открыт ярмарочный городок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

В этот раз ярмарку приурочат к Всемирному дню прав потребителей. Участие в ней примут сельхозпроизводители из территорий Свердловской области, а также из Челябинска, Перми и других городов.

Добавим, подобные ярмарки проводились ежемесячно на протяжении 2016 года. В 2009 и 2010 годах главная сельскохозяйственная ярмарка города проходила на улице Пушкина. Затем она была перенесена в район киноконцертного театра «Космос», а позднее — на Площадь 1905 года.

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