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09:36 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Перми подготовили три аукциона на развитие застроенных территорий

ПЕРМЬ, 24 марта, РИА ФедералПресс. В апреле администрация Перми планирует провести три аукциона на развитие застроенных территорий в Дзержинском, Ленинском и Орджоникидзевском районе.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Об этом на XII Камском форуме профессионалов рынка недвижимости рассказала Мария Сирина, начальник управления жилищных отношений администрации Перми. В Дзержинском районе на аукцион планируется выставить 588 квартал площадью 1 га с расселением 1,2 тыс. кв. метров жилья. На Вышке II будет выставлен участок площадью 9 га с расселением 1 тыс. кв. метров жилья. Третья площадка — 218 квартал — расположена в центре Перми возле Центрального рынка.

«Определены 76 территорий, которые пригодны для проведения аукциона на развитие застроенных территорий. Такие участки есть во всех районах города. Развитие застроенных территорий — это один из эффективных способов переселения населения из ветхого жилья. Интересно это и инвесторам как возможность решить проблему дефицита свободных земель», — отметила госпожа Сирина.

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