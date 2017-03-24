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09:40 (мск), источник: АиФ Омск

В Омске с понедельника заработает асфальтовый завод

Соответствующее решение принял мэр города Вячеслав Двораковский.

Асфальтовый завод заработает с 27 марта в Омске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Предприятие располагается в Советском округе. Подготовительные мероприятия перед открытием завода уже ведутся и завершатся в срок. Благодаря запуску завода, при ремонте дорог можно будет использовать горячий асфальт.

«Но такого вида работы будут выполняться только на просохших участках. — Подчеркнул Сергей Фролов, первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства. — В настоящее время в целях безопасности дорожного движения ремонт проводится с помощью инертных материалов, в том числе гранулята, и методом обратной пропитки. Эти работы осуществляют 10 звеньев бюджетного учреждения “Управление дорожного хозяйства и благоустройства”. Их силами приведено в порядок более двух тысяч квадратных метров дорог. Запуск асфальтового завода позволит нам увеличить как темпы, так и качество выполняемых работ».

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