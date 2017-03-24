Из Минеральных Вод в Симферополь можно будет добраться без пересадок

Компания «Россия» планирует летать из Ставрополья в крымскую столицу два раза в неделю — в четверг и воскресенье. Билеты на самолёты доступны уже сейчас.

Также отметим — с 1 июня воспользоваться услугами авиакомпании можно будет по специальному тарифу. В соответствии с программой субсидирования воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в Симферополь и обратно.

Напомним, приобрести билеты по сниженным ценам могут не все категории. Привилегии рассчитаны на россиян, чей возраст не превышает 23-х лет, пенсионеров, инвалидов и лиц их сопровождающие.

В этом году субсидированные полёты будут осуществляться в 61 направлении. Предусмотренное бюджетное финансирование — 7 миллиардов 229 миллионов рублей.