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10:04 (мск), источник: Ежедневник.by

Шорец поручил сократить закупку импортных продуктов для школьных обедов

Закупки импортных продуктов питания для учреждений образования Минска планируется сократить для удешевления школьных обедов.

Источник: Ежедневник.by

Этот вопрос поднимался на заседании Минского городского исполнительного комитета. На заседании обсуждалось исполнение бюджета Минска за 2016 год и реализация мер по исполнению бюджета в 2017 году, сообщают «Минск-Новости».

«Администрациями районов, комитетом по образованию не принимаются должные меры по контролю за удешевлением стоимости блюд», — отметил заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергей Бурачевский.

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Он проинформировал, что Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь (МАРТ) проведены мониторинги объектов общественного питания в учреждениях общего среднего образования, в ходе которых установлены факты использования при приготовлении блюд дорогостоящих пищевых продуктов, закупаемых в торговых сетях, а не у производителей.

«Это приводит к удорожанию стоимости блюд и несоблюдению натуральных норм питания», — пояснил Бурачевский.

Председатель Мингорисполкома Андрей Шорец поручил определить перечень продуктов питания импортного производства, которые могут быть закуплены для школ, поскольку не производятся в Беларуси, отсутствуют в связи с сезонными особенностями или по другим объективным причинам. Но фактов закупки более дорогих импортных яблок или лука при наличии аналогичной отечественной плодоовощной продукции быть не должно.

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