Шорец поручил сократить закупку импортных продуктов для школьных обедов

Этот вопрос поднимался на заседании Минского городского исполнительного комитета. На заседании обсуждалось исполнение бюджета Минска за 2016 год и реализация мер по исполнению бюджета в 2017 году, сообщают «Минск-Новости».

«Администрациями районов, комитетом по образованию не принимаются должные меры по контролю за удешевлением стоимости блюд», — отметил заместитель начальника главного финансового управления Мингорисполкома Сергей Бурачевский.