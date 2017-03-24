Новые платформы для городской электрички построят на Дону
Новые платформы для городской электрички планируется построить в Ростове и Батайске.
Новые платформы для городской электрички планируется построить в Ростове и Батайске.
Согласно информации из официальных источников, в первую очередь предполагается построить платформу в створе улицы Оганова для обеспечения транспортной связью жителей ЖК «Суворовский» и микрорайона Военвед.
Следующей должна стать платформа в районе микрорайона «Северная звезда» Батайска.
Предложения по срокам строительства новых платформ должны быть подготовлены в течение месяца.
По данным донских властей, с января 2017 года ежемесячный прирост пассажиропотока городской электрички составляет более 10%. Общее количество перевезенных пассажиров за январь, февраль и текущий период марта 2017 года составил около 14 тыс. пассажиров.