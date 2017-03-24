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09:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Новые платформы для городской электрички построят на Дону

Новые платформы для городской электрички планируется построить в Ростове и Батайске.

Согласно информации из официальных источников, в первую очередь предполагается построить платформу в створе улицы Оганова для обеспечения транспортной связью жителей ЖК «Суворовский» и микрорайона Военвед.

Следующей должна стать платформа в районе микрорайона «Северная звезда» Батайска.

Предложения по срокам строительства новых платформ должны быть подготовлены в течение месяца.

По данным донских властей, с января 2017 года ежемесячный прирост пассажиропотока городской электрички составляет более 10%. Общее количество перевезенных пассажиров за январь, февраль и текущий период марта 2017 года составил около 14 тыс. пассажиров.

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